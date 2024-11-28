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Путин: воинские расчеты стран ОДКБ могут принять участие в параде Победы

Президент также пригласил на мероприятие лидеров стран ОДКБ
Ведомости

Воинские расчеты стран – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) смогут принять участие в параде Победы 9 мая в Москве. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите организации.

«Мы приглашаем воинские расчеты стран ОДКБ вместе с российскими военными принять участие в параде на Красной площади», – сказал он.

Президент РФ также пригласил лидеров стран ОДКБ на парад Победы. Парад 9 мая 2025 г. будет приурочен к 80-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На параде в 2024 г. присутствовали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Также были специально приглашены на парад президент Кубы, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

В параде Победы приняли участие более 9000 человек, включая свыше 1000 участников спецоперации и 70 единиц техники. Кроме того, по Красной площади впервые прошел отдельный парадный расчет военнослужащих – участников спецоперации на Украине, в его составе были семеро Героев России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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