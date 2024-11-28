Путин: воинские расчеты стран ОДКБ могут принять участие в параде Победы

Путин: воинские расчеты стран ОДКБ могут принять участие в параде ПобедыПрезидент также пригласил на мероприятие лидеров стран ОДКБ
Воинские расчеты стран – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) смогут принять участие в параде Победы 9 мая в Москве. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите организации.
«Мы приглашаем воинские расчеты стран ОДКБ вместе с российскими военными принять участие в параде на Красной площади», – сказал он.
Президент РФ также пригласил лидеров стран ОДКБ на парад Победы. Парад 9 мая 2025 г. будет приурочен к 80-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
На параде в 2024 г. присутствовали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Также были специально приглашены на парад президент Кубы, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
В параде Победы приняли участие более 9000 человек, включая свыше 1000 участников спецоперации и 70 единиц техники. Кроме того, по Красной площади впервые прошел отдельный парадный расчет военнослужащих – участников спецоперации на Украине, в его составе были семеро Героев России.