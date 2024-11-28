Путин: воинские расчеты стран ОДКБ могут принять участие в параде Победы

В параде Победы приняли участие более 9000 человек, включая свыше 1000 участников спецоперации и 70 единиц техники. Кроме того, по Красной площади впервые прошел отдельный парадный расчет военнослужащих – участников спецоперации на Украине, в его составе были семеро Героев России.