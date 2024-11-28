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Путин извинился перед Меркель за случай с его собакой Конни в 2007 году

Ведомости

Президент России Владимир Путин отверг слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что он специально «пугал» ее лабрадором Конни. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан, глава государства еще раз извинился перед Меркель.

«Я не знал, что Меркель боится собак. Если бы я знал, я бы никогда этого не сделал. Мне, наоборот, хотелось создать непринужденную, приятную атмосферу. Я исходил из того, что в Европе и Германии к домашним животным относятся очень позитивно», – сказал президент.

Путин признался, что позднее узнал о страхе Меркель – она упоминала, что ее в детстве укусила собака. «Когда я узнал об этом, я извинился перед ней. Я сказал: "Ангела, извини, я не знал об этом". <...> Вот мы с вами разговариваем, все это будет в средствах массовой информации, и я еще раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли», – заявил Путин. Кроме того, глава государства пообещал не подпускать собак к Меркель в случае, если она приедет в Россию.

Во время встречи Путина и Меркель в 2007 г. в Сочи в комнату для переговоров зашла собака президента – лабрадор Конни. В своей книге «Свобода» бывший канцлер ФРГ написала, что президент РФ якобы специально напугал ее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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