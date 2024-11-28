Путин извинился перед Меркель за случай с его собакой Конни в 2007 году

Путин признался, что позднее узнал о страхе Меркель – она упоминала, что ее в детстве укусила собака. «Когда я узнал об этом, я извинился перед ней. Я сказал: "Ангела, извини, я не знал об этом". <...> Вот мы с вами разговариваем, все это будет в средствах массовой информации, и я еще раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли», – заявил Путин. Кроме того, глава государства пообещал не подпускать собак к Меркель в случае, если она приедет в Россию.