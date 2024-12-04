Кабмин рассмотрит вопрос о выделении 3,5 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

31 октября Федеральное агентство воздушного транспорта сообщало, что за девять месяцев 2024 г. пассажиропоток российских авиакомпаний составил 86,2 млн человек, что на 6,2% больше год к году. На международных авиалиниях было обслужено 20,3 млн пассажиров, на внутренних – 65,9 млн. Это на 21,5% и 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.