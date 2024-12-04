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Кабмин рассмотрит вопрос о выделении 3,5 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

Ведомости

Правительство России обсудит вопрос о выделении 3,5 млрд руб. авиакомпаниям, включая те, которые организуют полеты из труднодоступных мест по льготным билетам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Благодаря такой поддержке авиапредприятия смогут развиваться и обеспечивать транспортную связанность страны, чтобы люди, где бы они ни находились, могли пользоваться удобными маршрутами», – сказал Мишустин.

Премьер-министр добавил, что правительство продолжит оказывать такую помощь в 2025 г., необходимые для этого средства предусмотрены в федеральном бюджете.

Несмотря на санкции в отношении отрасли, трудовые коллективы, авиационный парк и стабильная работа были сохранены, отметил председатель правительства. В прошлом году рост пассажирских перевозок приблизился к 11%. В первом полугодии 2024 г. динамика сохранилась, показатель вырос почти на 8%.

31 октября Федеральное агентство воздушного транспорта сообщало, что за девять месяцев 2024 г. пассажиропоток российских авиакомпаний составил 86,2 млн человек, что на 6,2% больше год к году. На международных авиалиниях было обслужено 20,3 млн пассажиров, на внутренних – 65,9 млн. Это на 21,5% и 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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