Кабмин рассмотрит вопрос о выделении 3,5 млрд рублей на поддержку авиакомпаний
Правительство России обсудит вопрос о выделении 3,5 млрд руб. авиакомпаниям, включая те, которые организуют полеты из труднодоступных мест по льготным билетам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Благодаря такой поддержке авиапредприятия смогут развиваться и обеспечивать транспортную связанность страны, чтобы люди, где бы они ни находились, могли пользоваться удобными маршрутами», – сказал Мишустин.
Премьер-министр добавил, что правительство продолжит оказывать такую помощь в 2025 г., необходимые для этого средства предусмотрены в федеральном бюджете.
Несмотря на санкции в отношении отрасли, трудовые коллективы, авиационный парк и стабильная работа были сохранены, отметил председатель правительства. В прошлом году рост пассажирских перевозок приблизился к 11%. В первом полугодии 2024 г. динамика сохранилась, показатель вырос почти на 8%.
31 октября Федеральное агентство воздушного транспорта сообщало, что за девять месяцев 2024 г. пассажиропоток российских авиакомпаний составил 86,2 млн человек, что на 6,2% больше год к году. На международных авиалиниях было обслужено 20,3 млн пассажиров, на внутренних – 65,9 млн. Это на 21,5% и 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.