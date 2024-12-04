Российский лидер назвал Трампа не нуждающимся в советах человеком

Президент России добавил, что Трампа не было в Белом доме на протяжении четырех лет, и за это время в мировой и американской экономике произошли изменения. Предшественники ныне избранного президента и его политические противники «очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара, как мировой резервной валюты», считает Путин. По его словам, они использовали доллар, как инструмент политической борьбы для нанесения ущерба другим странам, которые действующие американские власти считают своим противником.