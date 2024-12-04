Российский лидер назвал Трампа не нуждающимся в советах человеком
Избранный президент США Дональд Трамп не нуждается в советах, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет».
В ходе сессии ее модератор, глава ВТБ Андрей Костин отметил, что недавно Трамп заявил о введении 100%-ых пошлин против государств БРИКС, если те не станут использовать доллар. Путин поправил Костина, пояснив, что речь шла о соответствующей реакции на ситуацию, в которой кто-то будет запрещать использование доллара.
Российский лидер обратил внимание на то, что использование доллара как мировой валюты приносит США «незаработанные деньги в большом объеме».
«По мнению наших экспертов за последние 10 лет примерно они получили $10 трлн, просто так, с неба, за факт использования доллара как мировой расчетной резервной валюты. <…> Это значит, что они потребляют больше, чем производят. <…> По сути, США за счет доллара продолжают заниматься эксплуатацией других экономик мира в свою пользу», – сказал Путин.
Президент России добавил, что Трампа не было в Белом доме на протяжении четырех лет, и за это время в мировой и американской экономике произошли изменения. Предшественники ныне избранного президента и его политические противники «очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара, как мировой резервной валюты», считает Путин. По его словам, они использовали доллар, как инструмент политической борьбы для нанесения ущерба другим странам, которые действующие американские власти считают своим противником.
По словам Путина, даже страны, являющиеся безусловными партнерами США, сокращают свои золотовалютные резервы в долларах и евро.
«За последние лет 10 сокращение составило примерно 13%. <…> Это происходит естественным образом, и никто не сможет повернуть эти процессы вспять, особенно с помощью санкций и силовых методов, которые для экономики являются разрушительными и для тех, кто это принимает, прежде всего», – сказал президент.
Костин спросил, посоветует ли Путин Трампу быть аккуратнее, когда их разговор состоится.
«Господин Трамп такой человек, который в советах и рекомендациях не нуждается», – сказал Путин.
В конце ноября Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что в отношении стран БРИКС будут введены 100%-ные пошлины, если они создадут единую валюту на замену доллару или будут использовать другую валюту в качестве альтернативы. «Нет никаких шансов, что страны БРИКС смогут заменить доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, может помахать Америке рукой», – написал избранный президент США.
3 декабря китайское издание Sina с ссылкой на брифинг представителя МИД КНР Линь Цзяня сообщило, что КНР готова продолжать сотрудничество с партнерами БРИКС для расширения делового взаимодействия, несмотря на угрозы Трампа о введении пошлин.