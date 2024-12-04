Кадыров: до завершения спецоперации осталось недолго
До окончания специальной военной операции осталось немного времени, но и после продолжатся точечные перестрелки, поскольку всегда есть люди, заинтересованные в вооруженных конфликтах. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии с жителями региона.
«Я больше чем уверен, что недолго осталось <...>. Перестрелки туда-сюда продолжатся, потому что есть и всегда бывали во все времена, во всех боевых и послевоенных событиях люди, которые заинтересованы в том, чтобы <...> зарабатывать на этом», – сказал Кадыров (цитата по «РИА Новости»).
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав РФ по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда украинские войска вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день. Позже в августе замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в течение следующих двух или трех месяцев боевые действия на Курском направлении будут окончены, и полностью завершится российская специальная военная операция на Украине. В октябре он подтвердил свой прогноз о завершении спецоперации в текущем году.