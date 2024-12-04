Кадыров: до завершения спецоперации осталось недолго

Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда украинские войска вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день. Позже в августе замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в течение следующих двух или трех месяцев боевые действия на Курском направлении будут окончены, и полностью завершится российская специальная военная операция на Украине. В октябре он подтвердил свой прогноз о завершении спецоперации в текущем году.