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Кадыров: до завершения спецоперации осталось недолго

Ведомости

До окончания специальной военной операции осталось немного времени, но и после продолжатся точечные перестрелки, поскольку всегда есть люди, заинтересованные в вооруженных конфликтах. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии с жителями региона.

«Я больше чем уверен, что недолго осталось <...>. Перестрелки туда-сюда продолжатся, потому что есть и всегда бывали во все времена, во всех боевых и послевоенных событиях люди, которые заинтересованы в том, чтобы <...> зарабатывать на этом», – сказал Кадыров (цитата по «РИА Новости»).

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав РФ по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда украинские войска вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день. Позже в августе замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в течение следующих двух или трех месяцев боевые действия на Курском направлении будут окончены, и полностью завершится российская специальная военная операция на Украине. В октябре он подтвердил свой прогноз о завершении спецоперации в текущем году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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