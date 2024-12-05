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Россия объявила персонами нон грата трех польских дипломатов

Ведомости

Россия объявила персонами нон грата трех польских дипломатов, которые работали в генконсульстве Польши в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Руководствуясь принципом взаимности, persona non grata объявлены три дипломатических сотрудника генерального консульства Республики Польши в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении. Они должны покинуть Россию до 10 января.

Кроме того, Министерство иностранных дел отзывает с 10 января 2025 г. свое согласие на функционирование генконсульства Польши в Петербурге. Ведомство передало соответствующую ноту польской стороне в ответ на закрытие генконсульства России в Познани.

Согласно заявлению МИДа, власти Польши в последние годы реализовывали «откровенно враждебную политику в отношении России», открыто заявляя о необходимости нанести «стратегическое поражение» Москве. МИД обратил внимание, что Россия будет принимать жесткие ответные меры на любые недружественные шаги.

22 октября о закрытии генконсульства России сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Решение было обосновано тем, что Москва якобы стоит за попытками диверсий в республике. 24 октября пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши Павел Вроньский сообщил PAP, что страна вышлет 10 сотрудников генконсульства РФ в Познани: троих дипломатов, пятерых административно-технических сотрудников и двоих человек, которых должны были аккредитовать в Польше.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва болезненно ответит на шаги Варшавы, и призвала польских дипломатов готовиться к отъезду из России. 5 декабря Сикорский заявил, что Польша может закрыть оставшиеся в стране генконсульства России, передает его слова ТАСС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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