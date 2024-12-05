Россия объявила персонами нон грата трех польских дипломатов
Россия объявила персонами нон грата трех польских дипломатов, которые работали в генконсульстве Польши в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Руководствуясь принципом взаимности, persona non grata объявлены три дипломатических сотрудника генерального консульства Республики Польши в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении. Они должны покинуть Россию до 10 января.
Кроме того, Министерство иностранных дел отзывает с 10 января 2025 г. свое согласие на функционирование генконсульства Польши в Петербурге. Ведомство передало соответствующую ноту польской стороне в ответ на закрытие генконсульства России в Познани.
Согласно заявлению МИДа, власти Польши в последние годы реализовывали «откровенно враждебную политику в отношении России», открыто заявляя о необходимости нанести «стратегическое поражение» Москве. МИД обратил внимание, что Россия будет принимать жесткие ответные меры на любые недружественные шаги.
22 октября о закрытии генконсульства России сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Решение было обосновано тем, что Москва якобы стоит за попытками диверсий в республике. 24 октября пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши Павел Вроньский сообщил PAP, что страна вышлет 10 сотрудников генконсульства РФ в Познани: троих дипломатов, пятерых административно-технических сотрудников и двоих человек, которых должны были аккредитовать в Польше.
Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва болезненно ответит на шаги Варшавы, и призвала польских дипломатов готовиться к отъезду из России. 5 декабря Сикорский заявил, что Польша может закрыть оставшиеся в стране генконсульства России, передает его слова ТАСС.