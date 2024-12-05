Россия объявила персонами нон грата трех польских дипломатов

22 октября о закрытии генконсульства России сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Решение было обосновано тем, что Москва якобы стоит за попытками диверсий в республике. 24 октября пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши Павел Вроньский сообщил PAP, что страна вышлет 10 сотрудников генконсульства РФ в Познани: троих дипломатов, пятерых административно-технических сотрудников и двоих человек, которых должны были аккредитовать в Польше.