Байден примет участие в своей последней церемонии зажжения новогодней елки
Президент США Джо Байден в последний раз на посту главы государства примет участие в зажжении новогодних огней на главной елке страны. Ежегодная 102-я церемония состоится вечером 5 декабря.
Национальную рождественскую елку привезли из национальных лесов Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона в штате Вирджиния.
В этом году это красная ель высотой 35 футов (около 10,7 метра). В 2023 г. использовалась норвежская ель высотой 40 футов (около 12,2 метра) из национального леса Моногахела в штате Западная Вирджиния.
Хотя На протяжении многих лет национальная рождественская елка располагалась в разных местах столицы, в настоящее время она традиционно устанавливается на Эллипсе – зеленой зоне рядом с Белым домом.
В среду вечером и в ночь на четверг в регионе ожидаются порывы ветра скоростью до 64 км/ч, а сильный ветер сохранится на протяжении всего четверга. Тем не менее, представитель Национальной парковой службы Челси Маклин заверила в своем интервью местному телеканалу WUSA9, что дерево надежно закреплено.
«В этом году дерево удерживается восемью тросами, которые, как мы уверены, выдержат текущий прогноз по ветру», – сказала Маклин.
В прошлом году национальная рождественская елка США упала после того, как порыв ветра порвал трос, удерживавший дерево. Тем не менее, представителям Национальной парковой службы удалось поставить полностью украшенное дерево обратно, закрепив его дополнительными тросами и бетонными блоками. Церемония зажжения огней в прошлом году прошла без проблем, хотя около 20 украшений все же разбились.
До 1973 г. Национальная парковая служба использовала уже срубленные деревья в качестве национальных рождественских елок. С 1973 г. служба использует живые деревья, посаженные в грунт, вместо срубленных, так как корневая система посаженных деревьев обеспечивает их устойчивость, в то время как срубленные деревья, лишенные корней, гораздо более подвержены воздействию ветра.
На зажжение огней в этом году традиционно соберутся жители Вашингтона, туристы и гости из других штатов. Праздник всегда сопровождается музыкальными выступлениями известных артистов и чтением рождественских стихов. Церемония будет транслироваться в прямом эфире.
А рядом с главной елкой будет располагаться экспозиция из 58 маленьких рождественских елок, украшенных игрушками, созданными руками учеников. Елки были переданы в столицу из 56 штатов и территорий.
Экспозиция будет работать ежедневно с 7 декабря по 1 января.
История зажжения праздничных огней на рождественском дереве в Вашингтоне началась в 1923 г., когда года 24 декабря президент Калвин Кулидж зажег первую национальную рождественскую елку. Это была 48-футовая (около 14,6 метра) бальзамическая пихта из штата Вермонт, украшенная 2 500 красных, белых и зеленых электрических лампочек. Она располагалась на южной лужайке Белого дома.