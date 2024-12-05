Байден примет участие в своей последней церемонии зажжения новогодней елки

В прошлом году национальная рождественская елка США упала после того, как порыв ветра порвал трос, удерживавший дерево. Тем не менее, представителям Национальной парковой службы удалось поставить полностью украшенное дерево обратно, закрепив его дополнительными тросами и бетонными блоками. Церемония зажжения огней в прошлом году прошла без проблем, хотя около 20 украшений все же разбились.