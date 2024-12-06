CNN: Маск потратил $260 млн на переизбрание Трампа
Американский бизнесмен Илон Маск вложил по меньшей мере $260 млн в кампанию по возвращению Дональда Трампа в Белый дом. Финансирование делает его одним из крупнейших спонсоров президентской кампании и подчеркивает влияние самого богатого человека в мире на выборы в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы, поданные в Федеральную избирательную комиссию.
Исполнительный директор Tesla и SpaceX в общей сложности выделил $238 млн на America Super PAC – компанию «суперполитических действий», созданную им для привлечения избирателей на сторону Трампа в ключевых штатах. Маск также был финансовым спонсором других групп, которые возникли в последние дни выборов, чтобы поддержать Трампа, в том числе той, которая потратила миллионы на рекламу, чтобы защитить его позицию по абортам.
Согласно новым документам, Маск также пожертвовал $3 млн организации MAHA Alliance, которая размещала яркую рекламу в ключевых колеблющихся штатах, призывая сторонников Роберта Кеннеди-младшего поддержать Трампа на заключительном этапе кампании. Сам Кеннеди летом завершил свою независимую кампанию и поддержал Трампа.
Таким образом, Маск стал ключевым игроком в окружении Трампа, пишет издание. Избранный президент назначил его вместе с бывшим кандидатом в президенты от Республиканской партии Вивеком Рамасвами курировать новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), направленный на сокращение государственных расходов.