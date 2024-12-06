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CNN: Маск потратил $260 млн на переизбрание Трампа

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск вложил по меньшей мере $260 млн в кампанию по возвращению Дональда Трампа в Белый дом. Финансирование делает его одним из крупнейших спонсоров президентской кампании и подчеркивает влияние самого богатого человека в мире на выборы в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы, поданные в Федеральную избирательную комиссию.

Исполнительный директор Tesla и SpaceX в общей сложности выделил $238 млн на America Super PAC – компанию «суперполитических действий», созданную им для привлечения избирателей на сторону Трампа в ключевых штатах. Маск также был финансовым спонсором других групп, которые возникли в последние дни выборов, чтобы поддержать Трампа, в том числе той, которая потратила миллионы на рекламу, чтобы защитить его позицию по абортам.

Согласно новым документам, Маск также пожертвовал $3 млн организации MAHA Alliance, которая размещала яркую рекламу в ключевых колеблющихся штатах, призывая сторонников Роберта Кеннеди-младшего поддержать Трампа на заключительном этапе кампании. Сам Кеннеди летом завершил свою независимую кампанию и поддержал Трампа.

Таким образом, Маск стал ключевым игроком в окружении Трампа, пишет издание. Избранный президент назначил его вместе с бывшим кандидатом в президенты от Республиканской партии Вивеком Рамасвами курировать новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), направленный на сокращение государственных расходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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