CNN: Маск потратил $260 млн на переизбрание Трампа

Исполнительный директор Tesla и SpaceX в общей сложности выделил $238 млн на America Super PAC – компанию «суперполитических действий», созданную им для привлечения избирателей на сторону Трампа в ключевых штатах. Маск также был финансовым спонсором других групп, которые возникли в последние дни выборов, чтобы поддержать Трампа, в том числе той, которая потратила миллионы на рекламу, чтобы защитить его позицию по абортам.