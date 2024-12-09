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Нетаньяху заявил о намерении сохранить контроль над Голанскими высотами

Ведомости

Голанские высоты навсегда останутся частью Израиля, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность», – сказал Нетаньяху (цитата по ТАСС).

6 декабря армия обороны Израиля сообщила о решении усилить подразделения в районе Голанских высот в связи с ситуацией в Сирии.

8 декабря сирийские вооруженные группировки объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Сирии Башара Асада из страны. В тот же день Maariv и The Times of Israel со ссылкой на источники в Сирии сообщили, что израильские танки пересекли границу с Сирией со стороны Голанских высот. Нетаньяху объявил, что приказал войскам «взять под контроль буферную зону» между Израилем и Сирией. По его словам, Израиль занял военные посты, оставленные сирийскими войсками. Телеканал Al Hadath сообщил, что израильские войска заняли сирийскую сторону горы Хермон на Голанских высотах.

9 декабря The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников писала, что израильские сухопутные войска продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии, что стало их первым открытым вторжением на сирийскую территорию со времен арабо-израильской войны 1973 г.

Израиль захватил южные склоны Хермона вместе с Голанскими высотами у Сирии в ходе войны 1967 г. Позднее они были провозглашены суверенной израильской территорией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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