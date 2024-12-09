Нетаньяху заявил о намерении сохранить контроль над Голанскими высотами
Голанские высоты навсегда останутся частью Израиля, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
«Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность», – сказал Нетаньяху (цитата по ТАСС).
6 декабря армия обороны Израиля сообщила о решении усилить подразделения в районе Голанских высот в связи с ситуацией в Сирии.
8 декабря сирийские вооруженные группировки объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Сирии Башара Асада из страны. В тот же день Maariv и The Times of Israel со ссылкой на источники в Сирии сообщили, что израильские танки пересекли границу с Сирией со стороны Голанских высот. Нетаньяху объявил, что приказал войскам «взять под контроль буферную зону» между Израилем и Сирией. По его словам, Израиль занял военные посты, оставленные сирийскими войсками. Телеканал Al Hadath сообщил, что израильские войска заняли сирийскую сторону горы Хермон на Голанских высотах.
9 декабря The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников писала, что израильские сухопутные войска продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии, что стало их первым открытым вторжением на сирийскую территорию со времен арабо-израильской войны 1973 г.
Израиль захватил южные склоны Хермона вместе с Голанскими высотами у Сирии в ходе войны 1967 г. Позднее они были провозглашены суверенной израильской территорией.