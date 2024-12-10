В Кремле назвали личным решением Асада уход с поста президента Сирии

В Кремле назвали личным решением Асада уход с поста президента СирииПосле захвата оппозицией Дамаска он получил политическое убежище в России
Решение президента Сирии Башара Асада оставить должность главы государства было его личной инициативой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о роли России в уходе сирийского лидера со своего поста.
«Уход Асада от процесса исполнения обязанностей главы государства – это его личное решение. Остальное – без комментариев», – подчеркнул Песков.
Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Нападения совершали силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. 5 декабря группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище.