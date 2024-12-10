Нетаньяху дал показания по делу о коррупции и мошенничестве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал показания в суде по делу о коррупции, мошенничестве и злоупотреблении властью, пишет Reuters.
Согласно постановлению суда, Нетаньяху будет давать показания три раза в неделю, несмотря на обостренную ситуацию в Ближневосточном регионе.
«Я восемь лет ждал этого момента, чтобы сказать правду. Я также являюсь премьер-министром. Я веду страну в войне на семи фронтах. И я думаю, что эти два дела можно вести параллельно», – заявил политик во время заседания суда.
Нетаньяху называет судебный процесс «охотой на ведьм» и отрицает обвинения в свой адрес. По словам адвоката премьера Амита Хадада, прокуроры не расследовали преступление, «они преследовали человека».
«Реальную угрозу демократии в Израиле представляют не избранные народом деятели, а некоторые представители правоохранительных органов, которые отказываются признавать выбор избирателей и пытаются совершить переворот с помощью яростных политических расследований, неприемлемых в любой демократической стране», – заявил Нетаньяху.
Дело премьер-министра Израиля ведется с 2019 г. В том году он был обвинен по трем делам о коррупции и мошенничестве. По версии следствия, премьер-министр якобы подкупал своих знакомых, чтобы его деятельность получила положительное освещение в СМИ.