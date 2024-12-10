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Нетаньяху дал показания по делу о коррупции и мошенничестве

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал показания в суде по делу о коррупции, мошенничестве и злоупотреблении властью, пишет Reuters.

Согласно постановлению суда, Нетаньяху будет давать показания три раза в неделю, несмотря на обостренную ситуацию в Ближневосточном регионе.

«Я восемь лет ждал этого момента, чтобы сказать правду. Я также являюсь премьер-министром. Я веду страну в войне на семи фронтах. И я думаю, что эти два дела можно вести параллельно», – заявил политик во время заседания суда.

Нетаньяху называет судебный процесс «охотой на ведьм» и отрицает обвинения в свой адрес. По словам адвоката премьера Амита Хадада, прокуроры не расследовали преступление, «они преследовали человека».

«Реальную угрозу демократии в Израиле представляют не избранные народом деятели, а некоторые представители правоохранительных органов, которые отказываются признавать выбор избирателей и пытаются совершить переворот с помощью яростных политических расследований, неприемлемых в любой демократической стране», – заявил Нетаньяху.

Дело премьер-министра Израиля ведется с 2019 г. В том году он был обвинен по трем делам о коррупции и мошенничестве. По версии следствия, премьер-министр якобы подкупал своих знакомых, чтобы его деятельность получила положительное освещение в СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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