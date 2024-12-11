Al Arabiya: «Хамас» передал Египту список заложников в секторе Газа

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В течение этого времени часть пленников погибла, а часть была освобождена.