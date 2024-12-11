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Al Arabiya: «Хамас» передал Египту список заложников в секторе Газа

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» передала представителям Египта список израильских заложников в секторе Газа, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источник. Это произошло в рамках переговоров о прекращении огня в анклаве, утверждает телеканал.

Речь идет об израильских заключенных с тяжелыми заболеваниями и пожилых людей, которых планируется включить в сделку по обмену пленными. Израильская делегация должна прибыть в Каир в ближайшее время, чтобы обсудить некоторые из предложенных пунктов по соглашению о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Al Arabiya. По данным телеканала, предстоящая сделка может включать освобождение четырех заключенных с гражданством США.

Ранее 10 декабря минздрав Израиля сообщал, что 100 заложников по-прежнему удерживаются в анклаве.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В течение этого времени часть пленников погибла, а часть была освобождена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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