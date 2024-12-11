Al Arabiya: «Хамас» передал Египту список заложников в секторе Газа
Палестинская группировка «Хамас» передала представителям Египта список израильских заложников в секторе Газа, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источник. Это произошло в рамках переговоров о прекращении огня в анклаве, утверждает телеканал.
Речь идет об израильских заключенных с тяжелыми заболеваниями и пожилых людей, которых планируется включить в сделку по обмену пленными. Израильская делегация должна прибыть в Каир в ближайшее время, чтобы обсудить некоторые из предложенных пунктов по соглашению о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Al Arabiya. По данным телеканала, предстоящая сделка может включать освобождение четырех заключенных с гражданством США.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В течение этого времени часть пленников погибла, а часть была освобождена.