Путин прибыл на конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта»

В 2023 г., выступая на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», Путин отметил расширение использования технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы России, а также рост инвестиций в высокотехнологичный бизнес в области ИИ. Тогда президент попросил правительство создать механизм, который обеспечит российским ученым доступ к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам.