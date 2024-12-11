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Путин прибыл на конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта»

Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл в офис Сбербанка на конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Видео, на котором глава государства осматривает выставку, посвященную развитию технологий генеративного искусственного интеллекта, опубликовано в Telegram-канале Кремля.

На выставке Путина сопровождали замруководителя администрации президента Максим Орешкин и председатель правления Сбербанка Герман Греф. В экспозицию вошли стенды «GigaChat и умные устройства», «GigaChat. Итоги года с президентом», «Автономный тягач L5», «3D-моделирование и Kandinsky», «Искусственный интеллект в образовании».

Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» проходит с 11 по 13 декабря.

10 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что искусственный интеллект GigaChat от Сбербанка задействован в работе над обработкой вопросов к совмещенному формату прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным». По словам представителя Кремля, ИИ «очень эффективно помогает нам анализировать поступающие обращения», чтобы потом информировать о них президента.

В 2023 г., выступая на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», Путин отметил расширение использования технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы России, а также рост инвестиций в высокотехнологичный бизнес в области ИИ. Тогда президент попросил правительство создать механизм, который обеспечит российским ученым доступ к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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