Путин прибыл на конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта»
Президент России Владимир Путин прибыл в офис Сбербанка на конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Видео, на котором глава государства осматривает выставку, посвященную развитию технологий генеративного искусственного интеллекта, опубликовано в Telegram-канале Кремля.
На выставке Путина сопровождали замруководителя администрации президента Максим Орешкин и председатель правления Сбербанка Герман Греф. В экспозицию вошли стенды «GigaChat и умные устройства», «GigaChat. Итоги года с президентом», «Автономный тягач L5», «3D-моделирование и Kandinsky», «Искусственный интеллект в образовании».
Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» проходит с 11 по 13 декабря.
10 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что искусственный интеллект GigaChat от Сбербанка задействован в работе над обработкой вопросов к совмещенному формату прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным». По словам представителя Кремля, ИИ «очень эффективно помогает нам анализировать поступающие обращения», чтобы потом информировать о них президента.
В 2023 г., выступая на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», Путин отметил расширение использования технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы России, а также рост инвестиций в высокотехнологичный бизнес в области ИИ. Тогда президент попросил правительство создать механизм, который обеспечит российским ученым доступ к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам.