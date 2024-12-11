Пентагон: тюрьмы с террористами ИГИЛ в Сирии в безопасности и под контролем
Тюрьмы, в которых содержатся тысячи террористов ИГИЛ
«Тюрьмы остаются в безопасности и под контролем СДС», – сказала Сингх во время пресс-брифинга. – «Насколько мне известно, никаких случаев прорыва или захвата не было, все заключенные определенно остаются под нашим контролем».
Сингх Таллу сказала, что нет никаких изменений в работе США с Сирийскими демократическими силами (СДС; ядро организации составляют сирийские курды).
8 декабря сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве главы государства из страны. В тот же день глава МИД Турции Хакан Фидан призвал не допустить ситуации, при которой террористические организации воспользуются положением в Сирии. Предположительно, турецкий министр заявлял о курдских формированиях, которые признаны террористическими в Турции.