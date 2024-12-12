WSJ: Meta пожертвовала фонду Трампа $1 млн
Корпорция Meta
Отмечается, что этот шаг не соответствует прежней практике основателя компании Марка Цукерберга. Пожертвование было сделано после предвыборной кампании Трампа, в ходе которой избранный президент пригрозил бизнесмену тюрьмой, если тот попытается повлиять на президентские выборы.
В ноябре Трамп и Цукерберг поужинали в резиденции избранного американского лидера Мар-а-Лаго, напоминает издание. Перед ужином команда бизнесмена сообщила, что Мета планирует сделать пожертвование фонду Трампа. Источники газеты рассказали, что Цукерберг также продемонстрировал Трампу умные очки Ray-Ban и подарил их избранному президенту.
29 августа издание Politico со ссылкой на книгу Трампа «Спасти Америку» сообщило, что избранный президент США пригрозил Цукерберга тюрьмой из-за «цукербаксов». Под «цукербаксами» имеются в виду пожертвования от главы Meta и его жены Присциллы Чан. В 2020 г. во время пандемии коронавируса они выделили около $420 млн на помощь органам власти при проведении выборов. Пожертвования помогли оплатить новое оборудование для подсчета голосов, обучение работников избирательных участков и средства индивидуальной защиты.
В своей книге Трамп рассказал, что в конце его первого президентского срока Цукерберг посетил Белый дом вместе со своей супругой. По его словам, глава Meta «был таким милым, как только мог», и в то же время «замышлял настоящий заговор» против президента.
В феврале 2023 г. Meta восстановила доступ Трампа к страницам в Facebook и Instagram. Избранный президент США лишился доступа к аккаунтам после того, как выразил поддержку причастным к захвату Капитолия 6 января 2021 г. Первоначально блокировка носила бессрочный характер, но наблюдательный совет раскритиковал это решение и блокировка была введена на два года.