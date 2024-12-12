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WSJ: Meta пожертвовала фонду Трампа $1 млн

Ведомости

Корпорция Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) пожертвовала $1 млн инаугурационному фонду избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что этот шаг не соответствует прежней практике основателя компании Марка Цукерберга. Пожертвование было сделано после предвыборной кампании Трампа, в ходе которой избранный президент пригрозил бизнесмену тюрьмой, если тот попытается повлиять на президентские выборы.

В ноябре Трамп и Цукерберг поужинали в резиденции избранного американского лидера Мар-а-Лаго, напоминает издание. Перед ужином команда бизнесмена сообщила, что Мета планирует сделать пожертвование фонду Трампа. Источники газеты рассказали, что Цукерберг также продемонстрировал Трампу умные очки Ray-Ban и подарил их избранному президенту.

29 августа издание Politico со ссылкой на книгу Трампа «Спасти Америку» сообщило, что избранный президент США пригрозил Цукерберга тюрьмой из-за «цукербаксов». Под «цукербаксами» имеются в виду пожертвования от главы Meta и его жены Присциллы Чан. В 2020 г. во время пандемии коронавируса они выделили около $420 млн на помощь органам власти при проведении выборов. Пожертвования помогли оплатить новое оборудование для подсчета голосов, обучение работников избирательных участков и средства индивидуальной защиты.

В своей книге Трамп рассказал, что в конце его первого президентского срока Цукерберг посетил Белый дом вместе со своей супругой. По его словам, глава Meta «был таким милым, как только мог», и в то же время «замышлял настоящий заговор» против президента.

В феврале 2023 г. Meta восстановила доступ Трампа к страницам в Facebook и Instagram. Избранный президент США лишился доступа к аккаунтам после того, как выразил поддержку причастным к захвату Капитолия 6 января 2021 г. Первоначально блокировка носила бессрочный характер, но наблюдательный совет раскритиковал это решение и блокировка была введена на два года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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