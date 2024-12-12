WSJ: Meta пожертвовала фонду Трампа $1 млн

29 августа издание Politico со ссылкой на книгу Трампа «Спасти Америку» сообщило, что избранный президент США пригрозил Цукерберга тюрьмой из-за «цукербаксов». Под «цукербаксами» имеются в виду пожертвования от главы Meta и его жены Присциллы Чан. В 2020 г. во время пандемии коронавируса они выделили около $420 млн на помощь органам власти при проведении выборов. Пожертвования помогли оплатить новое оборудование для подсчета голосов, обучение работников избирательных участков и средства индивидуальной защиты.