Минобороны заявило об освобождении Новоивановки в Курской области
Российские военнослужащие освободили село Новоивановка в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Новоивановка», – сказано в сообщении.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Александрия, Куриловка, Новая Сорочина, Черкасское Поречное, Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Локня, Мирополье, Павловка и Стариково в Сумской области. За сутки потери противника составили танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета.
11 декабря войска группировки «Север» в Курской области освободили населенные пункты Дарьино и Плехово.
Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа после вторжения в регион украинских сил. В регионе объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.