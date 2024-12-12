Минобороны заявило об освобождении Новоивановки в Курской области

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Александрия, Куриловка, Новая Сорочина, Черкасское Поречное, Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Локня, Мирополье, Павловка и Стариково в Сумской области. За сутки потери противника составили танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета.