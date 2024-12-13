Amazon вслед за Meta пожертвует $1 млн на инаугурацию Трампа

Во время своего первого срока в Белом доме Трамп выступал с критикой в адрес Amazon и Washington Post, напоминает издание. В частности, весной 2018 г. он заявлял, что потери почтовой службы США от доставки заказов в Amazon могут составлять в среднем $1,5 за каждую посылку, а также обвинял компанию в недостаточном объеме уплаченных налогов. Amazon же утверждала в суде в 2019 г., что не была выбрана для контракта пентагона, потому что Безос в прошлом критиковал Трампа.