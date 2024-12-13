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Amazon вслед за Meta пожертвует $1 млн на инаугурацию Трампа

Ведомости

Американская компания Amazon пожертвует $1 млн в инаугурационный фонд избранного президента США Дональда Трампа и будет транслировать его официальное вступление в должность через свой стриминговый сервис Prime Video, сообщает The Hill со ссылкой на источники. Ранее в декабре газета The Wall Street Journal также писала, что корпорция Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) пожертвовала $1 млн в указанный фонд.

Трамп 12 декабря заявил во время визита на Нью-Йоркскую фондовую биржу, что на следующей неделе встретится с основателем Amazon и владельцем Washington Post Джеффом Безосом. The Hill отмечает, что Безос присоединяется к группе других руководителей технологических компаний, которые стремятся наладить более тесные отношения с избранным президентом США.

Во время своего первого срока в Белом доме Трамп выступал с критикой в адрес Amazon и Washington Post, напоминает издание. В частности, весной 2018 г. он заявлял, что потери почтовой службы США от доставки заказов в Amazon могут составлять в среднем $1,5 за каждую посылку, а также обвинял компанию в недостаточном объеме уплаченных налогов. Amazon же утверждала в суде в 2019 г., что не была выбрана для контракта пентагона, потому что Безос в прошлом критиковал Трампа.

11 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что Meta пожертвовала $1 млн инаугурационному фонду Трампа. Отмечается, что этот шаг не соответствует прежней практике основателя компании Марка Цукерберга. Пожертвование было сделано после предвыборной кампании Трампа, в ходе которой избранный президент пригрозил бизнесмену тюрьмой, если тот попытается повлиять на президентские выборы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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