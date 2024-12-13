Amazon вслед за Meta пожертвует $1 млн на инаугурацию Трампа
Американская компания Amazon пожертвует $1 млн в инаугурационный фонд избранного президента США Дональда Трампа и будет транслировать его официальное вступление в должность через свой стриминговый сервис Prime Video, сообщает The Hill со ссылкой на источники. Ранее в декабре газета The Wall Street Journal также писала, что корпорция Meta
Трамп 12 декабря заявил во время визита на Нью-Йоркскую фондовую биржу, что на следующей неделе встретится с основателем Amazon и владельцем Washington Post Джеффом Безосом. The Hill отмечает, что Безос присоединяется к группе других руководителей технологических компаний, которые стремятся наладить более тесные отношения с избранным президентом США.
Во время своего первого срока в Белом доме Трамп выступал с критикой в адрес Amazon и Washington Post, напоминает издание. В частности, весной 2018 г. он заявлял, что потери почтовой службы США от доставки заказов в Amazon могут составлять в среднем $1,5 за каждую посылку, а также обвинял компанию в недостаточном объеме уплаченных налогов. Amazon же утверждала в суде в 2019 г., что не была выбрана для контракта пентагона, потому что Безос в прошлом критиковал Трампа.
11 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что Meta пожертвовала $1 млн инаугурационному фонду Трампа. Отмечается, что этот шаг не соответствует прежней практике основателя компании Марка Цукерберга. Пожертвование было сделано после предвыборной кампании Трампа, в ходе которой избранный президент пригрозил бизнесмену тюрьмой, если тот попытается повлиять на президентские выборы.