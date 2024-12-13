Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
Президент России Владимир Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. О получении главой республики государственной награды сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.
Дудаев отметил, что награда была присуждена в знак признания его выдающегося вклада в укрепление российской государственности, повышение обороноспособности страны, а также за значительные достижения в социально-экономическом развитии Чечни.
Министр поздравил Кадырова с получением награды, заявив, что она «является признанием неоспоримого авторитета, политической мудрости и выдающегося лидерства».
Указ о награждении Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Путин подписал 8 февраля.
12 декабря в Кремле состоялась церемония вручения президентом государственных наград. В числе награжденных орденами, медалями и почетными званиями – представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, журналисты, учителя и наставники, артисты и композиторы, работники здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства.