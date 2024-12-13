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OpenAI планирует пожертвовать в фонд Трампа $1 млн вслед за Amazon и Meta

Ведомости

Компания OpenAI, занимающаяся разработкой чат-бота ChatGPT, планирует пожертвовать $1 млн в инаугурационный фонд избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что Трамп поведет США в век искусственного интеллекта, и выразил готовность поддержать усилия избранного президента.

13 декабря The Hill сообщила, что Amazon пожертвует $1 млн в инаугурационный фонд Трампа и будет транслировать его официальное вступление в должность через свой стриминговый сервис Prime Video. Избранный президент США 12 декабря заявил, что на следующей неделе встретится с основателем Amazon и владельцем The Washington Post Джеффом Безосом. Издание отмечает, что Безос присоединяется к группе других руководителей технологических компаний, которые стремятся наладить более тесные отношения с избранным президентом США.

12 декабря The Wall Street Journal сообщила, что Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) пожертвовала $1 млн инаугурационному фонду Трампа. Пожертвование было сделано после предвыборной кампании Трампа, в ходе которой избранный американский лидер пригрозил основателю компании Марку Цукербергу тюрьмой, если тот попытается повлиять на президентские выборы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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