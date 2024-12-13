OpenAI планирует пожертвовать в фонд Трампа $1 млн вслед за Amazon и Meta

13 декабря The Hill сообщила, что Amazon пожертвует $1 млн в инаугурационный фонд Трампа и будет транслировать его официальное вступление в должность через свой стриминговый сервис Prime Video. Избранный президент США 12 декабря заявил, что на следующей неделе встретится с основателем Amazon и владельцем The Washington Post Джеффом Безосом. Издание отмечает, что Безос присоединяется к группе других руководителей технологических компаний, которые стремятся наладить более тесные отношения с избранным президентом США.