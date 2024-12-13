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СМИ: команда Трампа провела переговоры по урегулированию на Украине

Ведомости

Команда избранного президента США Дональда Трампа, занимающаяся вопросами национальной безопасности, провела переговоры с представителями Белого дома и украинскими руководителями в рамках совместных усилий по поиску путей для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на ряд информированных источников.

Собеседники издания отмечают, что советники Трампа и члены кабинета министров, придерживающиеся разных мнений насчет ситуации на Украине, пока не представили Киеву «концептуальный или конкретный мирный план».

 «Трамп действительно серьезно настроен на то, чтобы добиться прекращения огня в первый же день», – цитирует канал осведомленного источника.

Один из собеседников назвал позитивной «атмосферу взаимодействия» между Украиной и командой Трампа.

13 декабря The New York Times (NYT) выразила мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится в 2025 г. вне зависимости от того, кто победил на президентских выборах в США. По мнению автора статьи Джулиана Барнса, Трамп хочет скорейшего старта переговорного процесса, и для Киева это «плохая новость», так как российская армия достигает успехов на поле боя.

Днем ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Украина пока не готова к переговорам об урегулировании конфликта с Россией. По его словам, Киев должен быть сильным, чтобы «говорить с Россией на равных». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, для выхода на «мирную траекторию» Зеленскому достаточно отменить запрет на переговоры с Россией и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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