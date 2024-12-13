СМИ: команда Трампа провела переговоры по урегулированию на Украине
Команда избранного президента США Дональда Трампа, занимающаяся вопросами национальной безопасности, провела переговоры с представителями Белого дома и украинскими руководителями в рамках совместных усилий по поиску путей для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на ряд информированных источников.
Собеседники издания отмечают, что советники Трампа и члены кабинета министров, придерживающиеся разных мнений насчет ситуации на Украине, пока не представили Киеву «концептуальный или конкретный мирный план».
«Трамп действительно серьезно настроен на то, чтобы добиться прекращения огня в первый же день», – цитирует канал осведомленного источника.
Один из собеседников назвал позитивной «атмосферу взаимодействия» между Украиной и командой Трампа.
13 декабря The New York Times (NYT) выразила мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится в 2025 г. вне зависимости от того, кто победил на президентских выборах в США. По мнению автора статьи Джулиана Барнса, Трамп хочет скорейшего старта переговорного процесса, и для Киева это «плохая новость», так как российская армия достигает успехов на поле боя.
Днем ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Украина пока не готова к переговорам об урегулировании конфликта с Россией. По его словам, Киев должен быть сильным, чтобы «говорить с Россией на равных». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, для выхода на «мирную траекторию» Зеленскому достаточно отменить запрет на переговоры с Россией и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.