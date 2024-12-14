«Единая Россия» провела ротацию членов высшего совета партии
Из состава высшего совета вышли бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, главврач Клинического медико-хирургического центра минздрава Омской области Вадим Бережной, депутат Горно-Алтайского горсовета депутатов Роман Гордеев, первый зампредседателя заксобрания Краснодарского края Николай Гриценко, президент «Опоры России» Александр Калинин, член комиссии «Единой России» по этике Галина Карелова, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов, председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, первый вице-президент – руководителем блока по взаимодействию с органами власти компании «Норильский Никель» Николай Уткин, депутат Госдумы Артур Чилингаров и врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
Вместо них в высший совет вошли участники спецоперации Герой России, слушатель Военной академии Генерального штаба ВС РФ Юрий Абаев, Герой России, зампредседателя правления Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» Андранник Гаспарян, Герой России, слушатель Военной академии Генштаба ВС РФ Владислав Головин, Герой России, слушатель Военной академии Генштаба ВС РФ Андрей Митяшин, Герой России, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов, Герой России, зампредседателя комитета Госдумы по обороне, первый зампредседателя «Боевого братства», Герой России Дмитрий Саблин, Герой России, замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Рустам Сайфуллин, кавалер трех орденов Мужества, слушатель Военной академии Генштаба ВС РФ Александр Тихонов, а также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Герой России, председатель правительства Чечни Магомед Даудов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава ДНР Денис Пушилин и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
14 декабря председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что на финансирование положений народной программы партии направят почти 15 трлн руб. Такая сумма заложена в федеральном бюджете. Медведев отметил, что благополучие людей должно строиться на началах социальной справедливости, на уверенности в поддержке государства, и такая логика заложена в основу принятого недавно федерального бюджета.
На съезде партии также выступил президент России Владимир Путин. Он заявил, что программа «Единой России» должна наполниться новыми конкретными обязательствами, то есть должна быть утверждена дорожная карта развития страны на ближайшие шесть лет. По его словам, Россия продолжает развиваться, экономика страны растет, несмотря на санкции и давление правящих элит западных стран. Путин также призвал запустить программу «Время героев» в регионах.