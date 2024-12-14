«Единая Россия» провела ротацию членов высшего совета партии

На съезде партии также выступил президент России Владимир Путин. Он заявил, что программа «Единой России» должна наполниться новыми конкретными обязательствами, то есть должна быть утверждена дорожная карта развития страны на ближайшие шесть лет. По его словам, Россия продолжает развиваться, экономика страны растет, несмотря на санкции и давление правящих элит западных стран. Путин также призвал запустить программу «Время героев» в регионах.