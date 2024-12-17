Южная Корея ввела санкции против 11 физлиц и 15 организаций из РФ и КНДР
Сеул внес в санкционный список 11 физических лиц и 15 организаций, якобы связанных с военным сотрудничеством между Северной Кореей и Россией. Об этом пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на министерство иностранных дел Южной Кореи.
Это первое подобное санкционное решение с момента подтверждения начала военного сотрудничества России и и Северной Кореи. Оно было обнародовано после того, как Южная Корея, Соединенные Штаты, Европейский союз и восемь других стран опубликовали заявление, осуждающее углубление военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией «самыми решительными словами».
Новые санкции вступят в силу 19 декабря.
В начале ноября стало известно, что Северная Корея будет помогать России до победы на спецоперации. Об этом заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высоко оценил сотрудничество Северной Кореи с Россией и отметил «выход на новый уровень отношений непобедимого боевого товарищества».