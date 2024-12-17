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Южная Корея ввела санкции против 11 физлиц и 15 организаций из РФ и КНДР

Ведомости

Сеул внес в санкционный список 11 физических лиц и 15 организаций, якобы связанных с военным сотрудничеством между Северной Кореей и Россией. Об этом пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на министерство иностранных дел Южной Кореи.

Это первое подобное санкционное решение с момента подтверждения начала военного сотрудничества России и и Северной Кореи. Оно было обнародовано после того, как Южная Корея, Соединенные Штаты, Европейский союз и восемь других стран опубликовали заявление, осуждающее углубление военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией «самыми решительными словами».

Новые санкции вступят в силу 19 декабря.

В начале ноября стало известно, что Северная Корея будет помогать России до победы на спецоперации. Об этом заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высоко оценил сотрудничество Северной Кореи с Россией и отметил «выход на новый уровень отношений непобедимого боевого товарищества».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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