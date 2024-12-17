Южная Корея ввела санкции против 11 физлиц и 15 организаций из РФ и КНДР

Это первое подобное санкционное решение с момента подтверждения начала военного сотрудничества России и и Северной Кореи. Оно было обнародовано после того, как Южная Корея, Соединенные Штаты, Европейский союз и восемь других стран опубликовали заявление, осуждающее углубление военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией «самыми решительными словами».