Прокуратура Южной Кореи начала проверку полицейских после военного положения

По информации агентства, прокуратура изъяла телефон директора национального управления расследований Южной Кореи У Чжон Су, который 5 декабря одним из первых среди представителей правоохранительных органов объявил, что его управление начало расследование в отношении президента Юн Сок Ёля по подозрению в мятеже. Также были изъяты устройства нескольких других должностных лицам полиции и армии. Как напоминает агентство, президент отстранен от должности до рассмотрения дела в Конституционном суде после импичмента, объявленного ему национальной ассамблеей.