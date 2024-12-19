Прокуратура Южной Кореи начала проверку полицейских после военного положения
Прокуратура Южной Кореи начала расследование в отношении 10 высокопоставленных сотрудников полиции и министерства обороны по подозрениям в участии в событиях военного положения 3 декабря, сообщило Yonhap.
По информации агентства, прокуратура изъяла телефон директора национального управления расследований Южной Кореи У Чжон Су, который 5 декабря одним из первых среди представителей правоохранительных органов объявил, что его управление начало расследование в отношении президента Юн Сок Ёля по подозрению в мятеже. Также были изъяты устройства нескольких других должностных лицам полиции и армии. Как напоминает агентство, президент отстранен от должности до рассмотрения дела в Конституционном суде после импичмента, объявленного ему национальной ассамблеей.
Прокуратура намерена проверить данные о том, что национальное управление расследований по запросу военной контрразведки отправило 10 следователей, чтобы те приняли участие в арестах политиков и депутатов. Само управление отмечало, что подготовило список из 10 сотрудников, но не подтверждало, что они были отправлены на задание. Прокуроры проверяют журналы звонков.
Глава национального управления расследований выразил «крайнее сожаление» по поводу изъятия его телефона, подчеркнув, что полиция продолжит выполнять свои обязанности по расследованию военного положения в рамках совместной оперативной группы, заключает агентство.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования. После отмены военного положения министр обороны ушел в отставку.