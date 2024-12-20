Путин поручил создать турмаршруты для молодежи по местам боевой славы

2 сентября во время рабочей поездки в Туву Путин провел встречу со школьниками во время открытого урока «Разговоры о важном» в школе № 20 им. героев Отечества в Кызыле. Президент поговорил с детьми о своем распорядке дня, рыбалке, Украине и партнерстве с Китаем.