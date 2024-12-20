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Путин поручил создать турмаршруты для молодежи по местам боевой славы

Ведомости

В России появятся образовательные туристические маршруты по местам боевой славы для детей и молодежи. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с обучающимися образовательных организаций Республики Тыва, состоявшейся 2 сентября.

«…представить предложения по расширению Всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы», предусмотрев создание образовательных туристских маршрутов для детей и молодежи по местам боевой славы, включающих в себя посещение городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести», – говорится в документе.

Исполнить поручение главы государства предстоит Минпросвещения РФ совместно с исполнительными органами регионов и Российским военно-историческим обществом (РВИО) до 15 февраля следующего года. Ответственными лицами назначены министр просвещения Сергей Кравцов, а также помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский и высшие должностные лица субъектов РФ.

2 сентября во время рабочей поездки в Туву Путин провел встречу со школьниками во время открытого урока «Разговоры о важном» в школе № 20 им. героев Отечества в Кызыле. Президент поговорил с детьми о своем распорядке дня, рыбалке, Украине и партнерстве с Китаем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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