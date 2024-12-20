Путин поручил создать турмаршруты для молодежи по местам боевой славы
В России появятся образовательные туристические маршруты по местам боевой славы для детей и молодежи. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с обучающимися образовательных организаций Республики Тыва, состоявшейся 2 сентября.
«…представить предложения по расширению Всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы», предусмотрев создание образовательных туристских маршрутов для детей и молодежи по местам боевой славы, включающих в себя посещение городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести», – говорится в документе.
Исполнить поручение главы государства предстоит Минпросвещения РФ совместно с исполнительными органами регионов и Российским военно-историческим обществом (РВИО) до 15 февраля следующего года. Ответственными лицами назначены министр просвещения Сергей Кравцов, а также помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский и высшие должностные лица субъектов РФ.
2 сентября во время рабочей поездки в Туву Путин провел встречу со школьниками во время открытого урока «Разговоры о важном» в школе № 20 им. героев Отечества в Кызыле. Президент поговорил с детьми о своем распорядке дня, рыбалке, Украине и партнерстве с Китаем.