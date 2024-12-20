Трех граждан России выдворили из Казахстана за двойное гражданство
Сотрудники линейного отделения полиции Казахстана оштрафовали и выдворили из страны трех граждан России за нарушение закона о гражданстве, сообщает МВД Казахстана.
«По прилете авиарейса «Москва-Караганда» сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту города совместно с пограничной службой КНБ РК выявлены и задержаны трое пассажиров, нарушившие законодательство Республики Казахстан о гражданстве», – говорится в сообщении ведомства.
Граждане России вовремя не сообщили о факте приобретения иностранного гражданства в сроки, установленные законом Казахстана.
Теперь россияне должны выплатить штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге, 144 213 руб. по текущему курсу) и покинуть страну.