Трех граждан России выдворили из Казахстана за двойное гражданство

«По прилете авиарейса «Москва-Караганда» сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту города совместно с пограничной службой КНБ РК выявлены и задержаны трое пассажиров, нарушившие законодательство Республики Казахстан о гражданстве», – говорится в сообщении ведомства.