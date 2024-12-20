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Трех граждан России выдворили из Казахстана за двойное гражданство

Ведомости

Сотрудники линейного отделения полиции Казахстана оштрафовали и выдворили из страны трех граждан России за нарушение закона о гражданстве, сообщает МВД Казахстана.

«По прилете авиарейса «Москва-Караганда» сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту города совместно с пограничной службой КНБ РК выявлены и задержаны трое пассажиров, нарушившие законодательство Республики Казахстан о гражданстве», – говорится в сообщении ведомства.

Граждане России вовремя не сообщили о факте приобретения иностранного гражданства в сроки, установленные законом Казахстана.

Теперь россияне должны выплатить штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге, 144 213 руб. по текущему курсу) и покинуть страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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