Минобороны: украинские БПЛА атаковали Казань в три волны с разных направлений

Минобороны: украинские БПЛА атаковали Казань в три волны с разных направленийВсего в городе зафиксировали восемь прилетов
Украинские беспилотники, которые атаковали жилые дома в Казани, применялись в три волны с разных направлений, три дрона были подавлены, еще столько же уничтожены, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Беспилотники самолетного типа атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Казани 21 декабря в период с 7:40 до 9:20, уточнили в оборонном ведомстве.
«БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ», – говорится в сообщении.
Пресс-служба главы республики ранее сообщила, что всего в городе зафиксировали восемь прилетов беспилотников, шесть из которых атаковали жилой массив. По данным мэрии, в городе после прилетов БПЛА произошли возгорания в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. В частности, атаке подвергся 37-этажный элитный ЖК «Лазурные небеса», удар пришелся на уровень 30 этажа, писал Telegram-канал Shot. По его информации, другие дроны влетели также в 23-этажный ЖК «Манхэттен» и четырехэтажный дом. О пострадавших не сообщалось.
Мэр Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей и обеспечить их теплыми вещами и питанием. Аэропорты Казани и Ижевска на фоне атак временно приостановили работу, а запланированные на выходные массовые мероприятия в Татарстане отменили.