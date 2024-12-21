Минобороны: украинские БПЛА атаковали Казань в три волны с разных направлений

Пресс-служба главы республики ранее сообщила, что всего в городе зафиксировали восемь прилетов беспилотников, шесть из которых атаковали жилой массив. По данным мэрии, в городе после прилетов БПЛА произошли возгорания в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. В частности, атаке подвергся 37-этажный элитный ЖК «Лазурные небеса», удар пришелся на уровень 30 этажа, писал Telegram-канал Shot. По его информации, другие дроны влетели также в 23-этажный ЖК «Манхэттен» и четырехэтажный дом. О пострадавших не сообщалось.