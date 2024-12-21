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Минобороны: украинские БПЛА атаковали Казань в три волны с разных направлений

Всего в городе зафиксировали восемь прилетов
Ведомости

Украинские беспилотники, которые атаковали жилые дома в Казани, применялись в три волны с разных направлений, три дрона были подавлены, еще столько же уничтожены, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Беспилотники самолетного типа атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Казани 21 декабря в период с 7:40 до 9:20, уточнили в оборонном ведомстве.

«БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ», – говорится в сообщении.

Пресс-служба главы республики ранее сообщила, что всего в городе зафиксировали восемь прилетов беспилотников, шесть из которых атаковали жилой массив. По данным мэрии, в городе после прилетов БПЛА произошли возгорания в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. В частности, атаке подвергся 37-этажный элитный ЖК «Лазурные небеса», удар пришелся на уровень 30 этажа, писал Telegram-канал Shot. По его информации, другие дроны влетели также в 23-этажный ЖК «Манхэттен» и четырехэтажный дом. О пострадавших не сообщалось.

Мэр Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей и обеспечить их теплыми вещами и питанием. Аэропорты Казани и Ижевска на фоне атак временно приостановили работу, а запланированные на выходные массовые мероприятия в Татарстане отменили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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