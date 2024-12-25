Великий герцог Люксембургский отречется от престола в пользу сына в 2025 году

Он выразил надежду, что его сын сделает все возможное, чтобы внести свой вклад в благополучие Люксембурга. По данным издания, в октябре 2024 г. принц Гийом был назначен лейтенант-представителем великого герцогства Люксембургского, что стало началом возможного отречения великого герцога Анри от престола. Он уже выполняет некоторые официальные обязанности отца. С ним на престол взойдет и его супруга графиня Стефани де Ланнуа.