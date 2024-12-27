МИД России опроверг переговоры о «выработке версий» авиакатастрофы под Актау
Сотрудники Министерства иностранных дел России не вели переговоры с коллегами из Казахстана и Азербайджана о «выработке версий» крушения пассажирского самолета Embraer E190 под Актау. Об этом говорится в заявлении ведомства.
«Распространяется фейк о том, что некие высокопоставленные сотрудники центрального аппарата МИД России якобы вели переговоры с представителями МИД Азербайджана и Казахстана о выработке версий случившейся 25 декабря авиакатастрофы в городе Актау. Никаких переговоров на этот счет с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось», – говорится в сообщении.
В российском министерстве отметили также, что дезинформация распространяется в сети «с подачи находящихся в натовских странах иноагентов».
25 декабря пассажирский самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. Как пояснил глава Росавиации Дмитрий Ядров, самолет два раза пытался приземлиться в Грозном. По его словам, в это время в чеченском аэропорту был густой туман, а также действовал режим «Ковер», введенный из-за атак Украины и предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из пространства. Из-за этого командир Embraer E190 решил лететь в Актау, утверждает Ядров. При заходе на посадку в Казахстане самолет разбился. Расследование происшествия продолжается.