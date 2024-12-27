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МИД России опроверг переговоры о «выработке версий» авиакатастрофы под Актау

Ведомости

Сотрудники Министерства иностранных дел России не вели переговоры с коллегами из Казахстана и Азербайджана о «выработке версий» крушения пассажирского самолета Embraer E190 под Актау. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Распространяется фейк о том, что некие высокопоставленные сотрудники центрального аппарата МИД России якобы вели переговоры с представителями МИД Азербайджана и Казахстана о выработке версий случившейся 25 декабря авиакатастрофы в городе Актау. Никаких переговоров на этот счет с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось», – говорится в сообщении.

В российском министерстве отметили также, что дезинформация распространяется в сети «с подачи находящихся в натовских странах иноагентов».

25 декабря пассажирский самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. Как пояснил глава Росавиации Дмитрий Ядров, самолет два раза пытался приземлиться в Грозном. По его словам, в это время в чеченском аэропорту был густой туман, а также действовал режим «Ковер», введенный из-за атак Украины и предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из пространства. Из-за этого командир Embraer E190 решил лететь в Актау, утверждает Ядров. При заходе на посадку в Казахстане самолет разбился. Расследование происшествия продолжается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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