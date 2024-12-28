Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Минобороны сообщило о завершении осеннего призыва

Службу в различных видах ВС и родах войск пройдут 133 000 человек
Ведомости

Осенний призыв граждан на военную службу завершен, в Вооруженные силы (ВС) РФ и другие другие воинские формирования было призвано и направлено 133 000 человек, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Призывные комиссии начали работать в России с 1 октября, а отправки призывников со сборных пунктов субъектов в войска (силы) начались с 15 октября, напомнили в оборонном ведомстве. Там отметили, что прибывшие в военкоматы молодые люди «имели право выбора пройти военную службу в различных видах ВС и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора».

По данным Минобороны, для перевозки призывников были задействованы 11 рейсов самолетов авиации ВС, 178 рейсов гражданской авиации, 16 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобили воинских частей.

«Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», – говорится в сообщении.

Особое внимание, как указали в Минобороны, уделялось комплектованию научных и научно-­производственных подразделений, а также спортивных рот. Туда было направлено 578 и 200 человек соответственно.

В пункты дислокации подразделений российской армии в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях или для участия там в выполнении задач спецоперации военнослужащие по призыву не направлялись, подчеркнули в ведомстве.

Военный комиссар Москвы Максим Локтев 17 декабря объявил о досрочном завершении осеннего призыва. Он отмечал, что досрочное окончание призыва происходит в случае полного выполнения плана по количеству призывников, это «говорит о растущем патриотизме среди московской молодежи». Локтев отметил, что роль в досрочном завершении призыва сыграли дополнительное информирование, качественная организация и администрирование процессов.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных