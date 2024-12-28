Минобороны сообщило о завершении осеннего призыва

Призывные комиссии начали работать в России с 1 октября, а отправки призывников со сборных пунктов субъектов в войска (силы) начались с 15 октября, напомнили в оборонном ведомстве. Там отметили, что прибывшие в военкоматы молодые люди «имели право выбора пройти военную службу в различных видах ВС и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора».