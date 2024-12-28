Минобороны сообщило о завершении осеннего призыва

Минобороны сообщило о завершении осеннего призываСлужбу в различных видах ВС и родах войск пройдут 133 000 человек
Осенний призыв граждан на военную службу завершен, в Вооруженные силы (ВС) РФ и другие другие воинские формирования было призвано и направлено 133 000 человек, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Призывные комиссии начали работать в России с 1 октября, а отправки призывников со сборных пунктов субъектов в войска (силы) начались с 15 октября, напомнили в оборонном ведомстве. Там отметили, что прибывшие в военкоматы молодые люди «имели право выбора пройти военную службу в различных видах ВС и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора».
По данным Минобороны, для перевозки призывников были задействованы 11 рейсов самолетов авиации ВС, 178 рейсов гражданской авиации, 16 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобили воинских частей.
«Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», – говорится в сообщении.
Особое внимание, как указали в Минобороны, уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. Туда было направлено 578 и 200 человек соответственно.
В пункты дислокации подразделений российской армии в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях или для участия там в выполнении задач спецоперации военнослужащие по призыву не направлялись, подчеркнули в ведомстве.
Военный комиссар Москвы Максим Локтев 17 декабря объявил о досрочном завершении осеннего призыва. Он отмечал, что досрочное окончание призыва происходит в случае полного выполнения плана по количеству призывников, это «говорит о растущем патриотизме среди московской молодежи». Локтев отметил, что роль в досрочном завершении призыва сыграли дополнительное информирование, качественная организация и администрирование процессов.