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США обязались выделить Украине $3,4 млрд бюджетной помощи

Ведомости

США выделят Украине бюджетную помощь в размере $3,4 млрд, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. Ее слова приводит Reuters.

Министр финансов сообщила, что помощь, предоставленная совместно с агентством США по международному развитию и госдепартаментом, стала последней выплатой в рамках закона о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины на 2024 г.

По словам Йеллен, вместе с этим финансированием общая сумма бюджетной помощи США Украине с начала конфликта составит более $30 млрд. В публикации утверждается, что большая часть этих средств направляется на поддержку работы правительства Украины. Средства, в частности, идут на выплату зарплат учителям.

30 декабря президент США Джо Байден объявил о выделении почти $2,5 млрд на помощь Украине. По его словам, Пентагон находится в процессе передачи «сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины в преддверии зимы». Президент США дал указание в течение оставшегося времени его срока «неустанно работать над укреплением позиций Украины», отмечается в заявлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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