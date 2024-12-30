США обязались выделить Украине $3,4 млрд бюджетной помощи

30 декабря президент США Джо Байден объявил о выделении почти $2,5 млрд на помощь Украине. По его словам, Пентагон находится в процессе передачи «сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины в преддверии зимы». Президент США дал указание в течение оставшегося времени его срока «неустанно работать над укреплением позиций Украины», отмечается в заявлении.