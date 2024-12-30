США обязались выделить Украине $3,4 млрд бюджетной помощи
США выделят Украине бюджетную помощь в размере $3,4 млрд, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. Ее слова приводит Reuters.
Министр финансов сообщила, что помощь, предоставленная совместно с агентством США по международному развитию и госдепартаментом, стала последней выплатой в рамках закона о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины на 2024 г.
По словам Йеллен, вместе с этим финансированием общая сумма бюджетной помощи США Украине с начала конфликта составит более $30 млрд. В публикации утверждается, что большая часть этих средств направляется на поддержку работы правительства Украины. Средства, в частности, идут на выплату зарплат учителям.
30 декабря президент США Джо Байден объявил о выделении почти $2,5 млрд на помощь Украине. По его словам, Пентагон находится в процессе передачи «сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины в преддверии зимы». Президент США дал указание в течение оставшегося времени его срока «неустанно работать над укреплением позиций Украины», отмечается в заявлении.