Байден объявил о выделении почти $2,5 млрд Украине

После начала Россией специальной военной операции США направили Украине помощь на сумму $175 млрд. В эту сумму входит примерно $61,4 млрд на обеспечение безопасности, около 50% которой была предоставлена в рамках USAI. Остальная часть была взята из имеющихся военных запасов США «в соответствии с полномочиями президента по сокращению численности войск».