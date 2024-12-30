Байден объявил о выделении почти $2,5 млрд Украине
Президент США Джо Байден объявил о выделении почти $2,5 млрд на помощь Украине. Его заявление приводится на сайте Белого дома. Из этой суммы $1,25 млрд будут направлены на помощь украинским военнослужащим, а $1,22 млрд выделят в рамках инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI).
«Я дал указание своей администрации продолжать оказывать Украине как можно больше помощи и как можно скорее», – заявил Байден. По его словам, американская техника должна быстро поступить на поле боя, а запасы Вашингтона пополнит модернизированное оружие.
По словам Байдена, Пентагон находится в процессе передачи «сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины в преддверии зимы». Президент США дал указание в течение оставшегося времени его срока «неустанно работать над укреплением позиций Украины», отмечается в заявлении.
О выделении помощи Украине в ближайшее время заявлял 27 декабря координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он также говорил, что в пакет помощи войдут системы противовоздушной обороны (ПВО).
После начала Россией специальной военной операции США направили Украине помощь на сумму $175 млрд. В эту сумму входит примерно $61,4 млрд на обеспечение безопасности, около 50% которой была предоставлена в рамках USAI. Остальная часть была взята из имеющихся военных запасов США «в соответствии с полномочиями президента по сокращению численности войск».