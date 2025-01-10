Politico: Дания не сможет защитить Гренландию из-за военной помощи Украине

На сегодняшний день у США самый большой в мире оборонный бюджет, в прошлом году они потратили $948 млрд, отмечает издание. Численность американских вооруженных сил составляет 1,3 млн человек, часть из которых в настоящее время дислоцируется в Гренландии. В то же время Дания в прошлом году потратила лишь $9,9 млрд и имеет всего 17 000 солдат, а большая часть ее тяжелой наземной военной техники была передана Украине в дар, пишет газета.