Politico: Дания не сможет защитить Гренландию из-за военной помощи Украине
Дания не готова противостоять возможному присоединению Гренландии к США военным путем, поскольку большую часть своих вооружений и военной техники она передала Украине. Об этом пишет газета Politico.
На сегодняшний день у США самый большой в мире оборонный бюджет, в прошлом году они потратили $948 млрд, отмечает издание. Численность американских вооруженных сил составляет 1,3 млн человек, часть из которых в настоящее время дислоцируется в Гренландии. В то же время Дания в прошлом году потратила лишь $9,9 млрд и имеет всего 17 000 солдат, а большая часть ее тяжелой наземной военной техники была передана Украине в дар, пишет газета.
В декабре 2024 г. избранный президент США Дональд Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. 1 января в ответ на это король Дании Фредерик Х учредил новый герб. На сайте королевского дома указывается, что теперь «Фарерские острова и Гренландия имеют свои собственные поля, что усиливает выдающееся положение содружества на королевском гербе». Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде заявил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании.
7 января Трамп на пресс-конференции заявил, что США могут ввести тарифы в отношении Дании, если та откажется уступить Гренландию. Politico отмечает, что в случае если сделки не получится и американский президент попытается получить остров военным путем, то это будет «самой короткой войной в мире».