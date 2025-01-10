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Politico: Дания не сможет защитить Гренландию из-за военной помощи Украине

Ведомости

Дания не готова противостоять возможному присоединению Гренландии к США военным путем, поскольку большую часть своих вооружений и военной техники она передала Украине. Об этом пишет газета Politico.

На сегодняшний день у США самый большой в мире оборонный бюджет, в прошлом году они потратили $948 млрд, отмечает издание. Численность американских вооруженных сил составляет 1,3 млн человек, часть из которых в настоящее время дислоцируется в Гренландии. В то же время Дания в прошлом году потратила лишь $9,9 млрд и имеет всего 17 000 солдат, а большая часть ее тяжелой наземной военной техники была передана Украине в дар, пишет газета.

В декабре 2024 г. избранный президент США Дональд Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. 1 января в ответ на это король Дании Фредерик Х учредил новый герб. На сайте королевского дома указывается, что теперь «Фарерские острова и Гренландия имеют свои собственные поля, что усиливает выдающееся положение содружества на королевском гербе». Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде заявил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании.

7 января Трамп на пресс-конференции заявил, что США могут ввести тарифы в отношении Дании, если та откажется уступить Гренландию. Politico отмечает, что в случае если сделки не получится и американский президент попытается получить остров военным путем, то это будет «самой короткой войной в мире».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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