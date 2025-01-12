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Эродоган не исключил нового выдвижения на президентский пост

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с певцом Ибрагимом Татлысесом дал понять, что не исключает своего выдвижения на новый президентский срок, передает ТАСС.

На митинге в провинции Шанлыурфа Эрдоган вместе с Татлысесом спел песню, после чего певец спросил у него, готов ли он снова выдвинуться в качестве президента».

«С вами я готов», – ответил на вопрос Эрдоган.

Турецкие СМИ, указывает агентство, восприняли такой ответ как сигнал к тому, что Эрдоган рассматривает участие в очередных президентских выборах в 2028 г. После последних выборов в 2023 г., на которых он одержал победу с 52,18% голосов, он говорил, что не планирует переизбираться. Для выдвижения на очередной срок Эрдогану потребуются либо поправки в конституции, либо объявление досрочных выборов, отмечает ТАСС.

По итогам местных выборов в Турции весной 2024 г. оппозиционная левоцентристская Народная республиканская партия (НРП) выиграла в 36 муниципалитетах из 81. Результат НРП по стране – 37,7%, у президентской партии – 35,4%, явка составила 77,3%. Голосование стало крупнейшей победой оппозиции со времен прихода к власти Эрдогана в 2003 г. На предыдущих местных выборах в 2019 г. Партия справедливости и развития (ПСР) заняла первое место, получив 44,3%, а НРП – 35,7%.

Эрдоган признал поражение правящей партии, заявив, что она проведет работу над ошибками. Президент пообещал продолжить реализацию экономической программы правительства, направленной на борьбу с инфляцией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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