Эродоган не исключил нового выдвижения на президентский пост
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с певцом Ибрагимом Татлысесом дал понять, что не исключает своего выдвижения на новый президентский срок, передает ТАСС.
На митинге в провинции Шанлыурфа Эрдоган вместе с Татлысесом спел песню, после чего певец спросил у него, готов ли он снова выдвинуться в качестве президента».
«С вами я готов», – ответил на вопрос Эрдоган.
Турецкие СМИ, указывает агентство, восприняли такой ответ как сигнал к тому, что Эрдоган рассматривает участие в очередных президентских выборах в 2028 г. После последних выборов в 2023 г., на которых он одержал победу с 52,18% голосов, он говорил, что не планирует переизбираться. Для выдвижения на очередной срок Эрдогану потребуются либо поправки в конституции, либо объявление досрочных выборов, отмечает ТАСС.
По итогам местных выборов в Турции весной 2024 г. оппозиционная левоцентристская Народная республиканская партия (НРП) выиграла в 36 муниципалитетах из 81. Результат НРП по стране – 37,7%, у президентской партии – 35,4%, явка составила 77,3%. Голосование стало крупнейшей победой оппозиции со времен прихода к власти Эрдогана в 2003 г. На предыдущих местных выборах в 2019 г. Партия справедливости и развития (ПСР) заняла первое место, получив 44,3%, а НРП – 35,7%.
Эрдоган признал поражение правящей партии, заявив, что она проведет работу над ошибками. Президент пообещал продолжить реализацию экономической программы правительства, направленной на борьбу с инфляцией.