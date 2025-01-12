Эродоган не исключил нового выдвижения на президентский пост

Турецкие СМИ, указывает агентство, восприняли такой ответ как сигнал к тому, что Эрдоган рассматривает участие в очередных президентских выборах в 2028 г. После последних выборов в 2023 г., на которых он одержал победу с 52,18% голосов, он говорил, что не планирует переизбираться. Для выдвижения на очередной срок Эрдогану потребуются либо поправки в конституции, либо объявление досрочных выборов, отмечает ТАСС.