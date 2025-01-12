В ХДС обеспокоены возможностью победы Шольца на выборах из-за Трампа
Христианско-демократический союз (ХДС) обеспокоен возможностью переизбрания Олафа Шольца на пост канцлера ФРГ, хотя кандидат на выборы от этой партии Фридрих Мерц по опросам опережает действующего канцлера. Об этом Bloomberg пишет со ссылкой на неназванного представителя партии.
«Консерваторы Германии обеспокоены тем, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом может осложнить их путь к убедительной победе на выборах над канцлером Олафом Шольцем», – говорится в статье.
Представитель партии заявил, что советники лидера ХДС Мерца «с тревогой» ожидают инаугурации Трампа 20 января. Он назвал эту дату переломным моментом, который может изменить расклад сил на выборах, «сделав Шольца защитником демократии». При этом сам Мерц говорил, что не смотрит на дату 20 января, «как кролик на змею», напоминает Bloomberg.
Шольц 11 января на партийной конференции в Берлине, где он был официально выдвинут кандидатом от Социал-демократической партии (СДПГ), усилил свою критику «новой экспансионистской риторики» Трампа, отмечает агентство. Делегаты ХДС в Гамбурге при этом сомневаются, что кампания против избранного президента США может переломить ситуацию на выборах.
Согласно данным опроса Insa от 11 января, в предвыборной гонке блок Мерца опустился на процентный пункт до 30%, СДПГ набрал полпункта до 16%, а крайне правая АдГ поднялась на полпункта до 22%, что стало самым высоким показателем партии за год.