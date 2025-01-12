В ХДС обеспокоены возможностью победы Шольца на выборах из-за Трампа

Представитель партии заявил, что советники лидера ХДС Мерца «с тревогой» ожидают инаугурации Трампа 20 января. Он назвал эту дату переломным моментом, который может изменить расклад сил на выборах, «сделав Шольца защитником демократии». При этом сам Мерц говорил, что не смотрит на дату 20 января, «как кролик на змею», напоминает Bloomberg.