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Байден удостоил папу римского Франциска высшей гражданской награды США

Ведомости

Президент США Джо Байден наградил папу римского Франциска президентской медалью Свободы с отличием – это высшая гражданская награда США. Это следует из информации на сайте Белого дома.

Награда вручается лицам, внесшим вклад в процветание, ценности или безопасность США, мир во всем мире или другие значимые общественные, государственные или частные начинания, уточняется в сообщении.

«Это первый случай, когда президент Байден вручил президентскую медаль Свободы с отличием», – говорится в заявлении.

В январе был запланирован визит Байдена в Ватикан для встречи с папой римским. Визит должен был быть посвящен усилиям по достижению мира. The New York Times писала, что действующий американский лидер также ищет «утешения» перед отставкой.

Поездка Байдена в Италию была отменена на фоне крупных лесных пожаров в Калифорнии. Решение было принято для того, чтобы сосредоточиться на руководстве всеми федеральными операциями по ликвидации бедствия. Пожары в округе Лос-Анджелес бушуют с 7 января. По последним данным, погибли 16 человек, при этом фактическое число жертв остается неясным до тех пор, пока спасатели не доберутся до окрестностей, предупреждали местные власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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