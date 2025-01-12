Байден удостоил папу римского Франциска высшей гражданской награды США
Президент США Джо Байден наградил папу римского Франциска президентской медалью Свободы с отличием – это высшая гражданская награда США. Это следует из информации на сайте Белого дома.
Награда вручается лицам, внесшим вклад в процветание, ценности или безопасность США, мир во всем мире или другие значимые общественные, государственные или частные начинания, уточняется в сообщении.
«Это первый случай, когда президент Байден вручил президентскую медаль Свободы с отличием», – говорится в заявлении.
В январе был запланирован визит Байдена в Ватикан для встречи с папой римским. Визит должен был быть посвящен усилиям по достижению мира. The New York Times писала, что действующий американский лидер также ищет «утешения» перед отставкой.
Поездка Байдена в Италию была отменена на фоне крупных лесных пожаров в Калифорнии. Решение было принято для того, чтобы сосредоточиться на руководстве всеми федеральными операциями по ликвидации бедствия. Пожары в округе Лос-Анджелес бушуют с 7 января. По последним данным, погибли 16 человек, при этом фактическое число жертв остается неясным до тех пор, пока спасатели не доберутся до окрестностей, предупреждали местные власти.