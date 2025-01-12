Байден удостоил папу римского Франциска высшей гражданской награды США

Поездка Байдена в Италию была отменена на фоне крупных лесных пожаров в Калифорнии. Решение было принято для того, чтобы сосредоточиться на руководстве всеми федеральными операциями по ликвидации бедствия. Пожары в округе Лос-Анджелес бушуют с 7 января. По последним данным, погибли 16 человек, при этом фактическое число жертв остается неясным до тех пор, пока спасатели не доберутся до окрестностей, предупреждали местные власти.