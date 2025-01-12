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СМИ: Келлог отменил визит на Украину после заявлений Зеленского

Ведомости

Будущий спецпосланник команды избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог не приедет в Киев из-за заявлений президента страны Владимира Зеленского, пишет украинское издание «Страна».

Речь идет о заявлениях Зеленского по условиям окончания боевых действий на Украине, которые «не совпадают с видением команды [избранного президента Дональда] Трампа», следует из сообщения.

МИД Украины при этом утверждает, что визит был отменен в связи со статусом Трампа, который еще не вступил в должность американского президента. «Страна» отмечает, что представители Трампа все же проводят официальные визиты в другие страны. «Судя по визиту [спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива] Уиткоффа на Ближний Восток – Трамп о таких “запретах” [на проведение официальных встреч], видимо, ничего не знает», – констатирует издание.

9 января Financial Times со ссылкой на европейских чиновников писала, что команда Трампа пересматривает свой подход к урегулированию конфликта на Украине. Несмотря на предвыборные заявления Трампа о быстром урегулировании конфликта, сейчас его команда говорит о возможности разрешения ситуации в течение полугода. Это воспринимается европейскими партнерами как признак того, что администрация Трампа не планирует немедленно отказываться от поддержки Киева, писала газета.

Одновременно с этим Трамп объявил о подготовке к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что Путин неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и необходимости этого диалога. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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