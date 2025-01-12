СМИ: Келлог отменил визит на Украину после заявлений Зеленского
Будущий спецпосланник команды избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог не приедет в Киев из-за заявлений президента страны Владимира Зеленского, пишет украинское издание «Страна».
Речь идет о заявлениях Зеленского по условиям окончания боевых действий на Украине, которые «не совпадают с видением команды [избранного президента Дональда] Трампа», следует из сообщения.
МИД Украины при этом утверждает, что визит был отменен в связи со статусом Трампа, который еще не вступил в должность американского президента. «Страна» отмечает, что представители Трампа все же проводят официальные визиты в другие страны. «Судя по визиту [спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива] Уиткоффа на Ближний Восток – Трамп о таких “запретах” [на проведение официальных встреч], видимо, ничего не знает», – констатирует издание.
9 января Financial Times со ссылкой на европейских чиновников писала, что команда Трампа пересматривает свой подход к урегулированию конфликта на Украине. Несмотря на предвыборные заявления Трампа о быстром урегулировании конфликта, сейчас его команда говорит о возможности разрешения ситуации в течение полугода. Это воспринимается европейскими партнерами как признак того, что администрация Трампа не планирует немедленно отказываться от поддержки Киева, писала газета.
Одновременно с этим Трамп объявил о подготовке к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что Путин неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и необходимости этого диалога.