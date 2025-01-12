СМИ: Келлог отменил визит на Украину после заявлений Зеленского

МИД Украины при этом утверждает, что визит был отменен в связи со статусом Трампа, который еще не вступил в должность американского президента. «Страна» отмечает, что представители Трампа все же проводят официальные визиты в другие страны. «Судя по визиту [спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива] Уиткоффа на Ближний Восток – Трамп о таких “запретах” [на проведение официальных встреч], видимо, ничего не знает», – констатирует издание.