Зарубин показал архивную запись прямой линии Путина с гражданами Украины

Визит президента России на Украину проходил в период президентства Леонида Кучмы. Через месяц после визита Путина и проведения прямой линии, в ноябре 2004 г., на Украине стартовала «оранжевая революция». На ней жители Украины выступили против результатов выборов президента, на которых победил Виктор Янукович. Оппозиция считала Януковича «пророссийским» кандидатом.