Зарубин показал архивную запись прямой линии Путина с гражданами Украины
Журналист ВГТРК Павел Зарубин показал кадры прямой линии президента России Владимира Путина с гражданами Украины в 2004 г. Фрагменты размещены в Telegram-канале Зарубина.
Прямая линия прошла 26 октября 2004 г. в ходе визита Путина на Украину в честь 60-летия освобождения украинской территории от немецких войск.
На одном из опубликованных фрагментов президент говорит, что может понять отдельные фразы на украинском языке. Он также прочитал четверостишие из сборника «Кобзарь» украинского поэта Тараса Шевченко.
Визит президента России на Украину проходил в период президентства Леонида Кучмы. Через месяц после визита Путина и проведения прямой линии, в ноябре 2004 г., на Украине стартовала «оранжевая революция». На ней жители Украины выступили против результатов выборов президента, на которых победил Виктор Янукович. Оппозиция считала Януковича «пророссийским» кандидатом.
На повторном голосовании победу одержал Виктор Ющенко. В период его руководства Янукович работал в должности премьер-министра Украины с августа 2006 по ноябрь 2007 г.
Прямые линии с президентом обычно проходят в России. В декабре 2024 г. Путин в ходе «Итогов года» обсуждал Украину в контексте мирного урегулирования, переговоров о завершении боевых действий и др.