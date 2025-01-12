Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии и на Украине

В ноябре Лавров заявлял, что сотрудничество Турции с Украиной по оружию «вызывает удивление». Тогда он сказал, что турецкое оружие «используется вооруженными силами Украины для убийства российских военнослужащих и мирных граждан». При этом министр упомянул содействие Турции в урегулировании украинского кризиса весной 2022 г., когда страна выступила площадкой для переговоров России и Украины, а также отметил вклад, который Анкара может внести в развитие БРИКС.