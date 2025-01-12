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Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии и на Украине

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом поддержку урегулирования ситуации в Сирии и обстановку на Украине. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств в развитие регулярного доверительного диалога обменялись мнениями о международных и региональных проблемах, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины», – говорится в сообщении. 

Уточняется, что особое внимание было уделено «необходимости не допустить действий, направленных на создание рисков для обеспечения энергетической безопасности». Лавров и Фидан также обсудили шаги в поддержку сирийского урегулирования путем организации «инклюзивного национального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил» Сирии и всех «внешних игроков».

Лавров в октябре 2024 г. посетил Стамбул, где принял участие в заседании Консультативной региональной платформы «3+3». В ходе пресс-конференции Лавров отметил, что позиция России по конфликту с Украиной заключается в невступлении соседней страны в НАТО, нейтральный статус Украины, решение проблем русскоязычного и русского населения.

В ноябре Лавров заявлял, что сотрудничество Турции с Украиной по оружию «вызывает удивление». Тогда он сказал, что турецкое оружие «используется вооруженными силами Украины для убийства российских военнослужащих и мирных граждан». При этом министр упомянул содействие Турции в урегулировании украинского кризиса весной 2022 г., когда страна выступила площадкой для переговоров России и Украины, а также отметил вклад, который Анкара может внести в развитие БРИКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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