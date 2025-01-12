Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии и на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом поддержку урегулирования ситуации в Сирии и обстановку на Украине. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Главы внешнеполитических ведомств в развитие регулярного доверительного диалога обменялись мнениями о международных и региональных проблемах, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины», – говорится в сообщении.
Уточняется, что особое внимание было уделено «необходимости не допустить действий, направленных на создание рисков для обеспечения энергетической безопасности». Лавров и Фидан также обсудили шаги в поддержку сирийского урегулирования путем организации «инклюзивного национального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил» Сирии и всех «внешних игроков».
Лавров в октябре 2024 г. посетил Стамбул, где принял участие в заседании Консультативной региональной платформы «3+3». В ходе пресс-конференции Лавров отметил, что позиция России по конфликту с Украиной заключается в невступлении соседней страны в НАТО, нейтральный статус Украины, решение проблем русскоязычного и русского населения.
В ноябре Лавров заявлял, что сотрудничество Турции с Украиной по оружию «вызывает удивление». Тогда он сказал, что турецкое оружие «используется вооруженными силами Украины для убийства российских военнослужащих и мирных граждан». При этом министр упомянул содействие Турции в урегулировании украинского кризиса весной 2022 г., когда страна выступила площадкой для переговоров России и Украины, а также отметил вклад, который Анкара может внести в развитие БРИКС.