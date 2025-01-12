Кандидат в канцлеры ФРГ связала санкции со стремлением США помочь своему бизнесу
Антироссийские санкции, которые ввели США и Евросоюз, связаны со стремлением Вашингтона помочь своим компаниям в конкуренции на мировом рынке, а не с конфликтом на Украине, заявила кандидат в канцлеры Германии и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт, передает «РИА Новости».
«Кто до сих пор не понял, что все эти экономические санкции не имеют никакого отношения к войне на Украине и не оказывают на нее никакого влияния, и что если мы хотим, чтобы наша страна встала на ноги, мы больше не можем поддерживать эту санкционную политику – это касается санкций против России и против Китая... Давайте больше не будем верить в эту чушь. Речь идет об экономических интересах американских компаний», – сказала она в рамках выступления на партийном съезде в Бонне.
Вагенкнехт добавила, что санкции против России не связаны с «моралью, правами человека, любовью к миру». По ее мнению, США и их союзники в Европе вводят эти ограничения для того, чтобы простимулировать экономику США и ослабить ее конкурентов, в том числе в Евросоюзе.
Как отмечает агентство, согласно опросам, рейтинг левой партии Вагенкнехт составляет 5-6%, что делает ее пятой по популярности в Германии.
11 января Олафа Шольца официально утвердили кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сейчас он является действующим канцлером Германии. В этот же день крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые избрала на съезде собственного кандидата на пост канцлера, им стала лидер партии Алиса Вайдель.