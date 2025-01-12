Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Кандидат в канцлеры ФРГ связала санкции со стремлением США помочь своему бизнесу

Ведомости

Антироссийские санкции, которые ввели США и Евросоюз, связаны со стремлением Вашингтона помочь своим компаниям в конкуренции на мировом рынке, а не с конфликтом на Украине, заявила кандидат в канцлеры Германии и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт, передает «РИА Новости».

«Кто до сих пор не понял, что все эти экономические санкции не имеют никакого отношения к войне на Украине и не оказывают на нее никакого влияния, и что если мы хотим, чтобы наша страна встала на ноги, мы больше не можем поддерживать эту санкционную политику – это касается санкций против России и против Китая... Давайте больше не будем верить в эту чушь. Речь идет об экономических интересах американских компаний», – сказала она в рамках выступления на партийном съезде в Бонне.

Вагенкнехт добавила, что санкции против России не связаны с «моралью, правами человека, любовью к миру». По ее мнению, США и их союзники в Европе вводят эти ограничения для того, чтобы простимулировать экономику США и ослабить ее конкурентов, в том числе в Евросоюзе.

Как отмечает агентство, согласно опросам, рейтинг левой партии Вагенкнехт составляет 5-6%, что делает ее пятой по популярности в Германии.

11 января Олафа Шольца официально утвердили кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сейчас он является действующим канцлером Германии. В этот же день крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые избрала на съезде собственного кандидата на пост канцлера, им стала лидер партии Алиса Вайдель.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных