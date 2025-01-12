Кандидат в канцлеры ФРГ связала санкции со стремлением США помочь своему бизнесу

«Кто до сих пор не понял, что все эти экономические санкции не имеют никакого отношения к войне на Украине и не оказывают на нее никакого влияния, и что если мы хотим, чтобы наша страна встала на ноги, мы больше не можем поддерживать эту санкционную политику – это касается санкций против России и против Китая... Давайте больше не будем верить в эту чушь. Речь идет об экономических интересах американских компаний», – сказала она в рамках выступления на партийном съезде в Бонне.