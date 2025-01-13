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Матвиенко: на Западе зачистка информационного поля стала обычной практикой

Ведомости

В западных странах зачистка информационного поля от журналистов, стремящихся донести альтернативную точку зрения, стала обычной практикой, заявила спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко в ходе награждения лауреатов конкурса СМИ «Совет Федерации – палата регионов».

«Вы помните, как не давали взять интервью у [канцлера ФРГ Олафа] Шольца, у [президента Франции Эммануэля] Макрона, у  [министра иностранных дел Германии Анналены] Бербок. Мы видим, как закрываются офисы наших телекомпаний», – сказала Матвиенко.

Вместе с тем спикер СФ напомнила, что в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина американские, британские и другие журналисты могли в прямом эфире задать российскому лидеру любой вопрос и получить развернутый ответ.

«В этом, конечно же, проявляется, я считаю, личное уважение нашего президента к труду журналистов», – отметила Матвиенко.

В конце сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтону необходимо прекратить притворяться и отменить первую поправку к конституции США о свободе слова. Так она отреагировала на слова экс-госсекретаря США Джона Керри о том, что первая поправка, гарантирующая свободу слова, препятствует усилиям правительства по борьбе с дезинформацией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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