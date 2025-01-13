В конце сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтону необходимо прекратить притворяться и отменить первую поправку к конституции США о свободе слова. Так она отреагировала на слова экс-госсекретаря США Джона Керри о том, что первая поправка, гарантирующая свободу слова, препятствует усилиям правительства по борьбе с дезинформацией.