Матвиенко: на Западе зачистка информационного поля стала обычной практикой
В западных странах зачистка информационного поля от журналистов, стремящихся донести альтернативную точку зрения, стала обычной практикой, заявила спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко в ходе награждения лауреатов конкурса СМИ «Совет Федерации – палата регионов».
«Вы помните, как не давали взять интервью у [канцлера ФРГ Олафа] Шольца, у [президента Франции Эммануэля] Макрона, у [министра иностранных дел Германии Анналены] Бербок. Мы видим, как закрываются офисы наших телекомпаний», – сказала Матвиенко.
Вместе с тем спикер СФ напомнила, что в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина американские, британские и другие журналисты могли в прямом эфире задать российскому лидеру любой вопрос и получить развернутый ответ.
«В этом, конечно же, проявляется, я считаю, личное уважение нашего президента к труду журналистов», – отметила Матвиенко.
В конце сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтону необходимо прекратить притворяться и отменить первую поправку к конституции США о свободе слова. Так она отреагировала на слова экс-госсекретаря США Джона Керри о том, что первая поправка, гарантирующая свободу слова, препятствует усилиям правительства по борьбе с дезинформацией.