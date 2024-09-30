Захарова: США пора прекратить притворство и отменить поправку о свободе слова

29 сентября Керри выразил мнение, что первая поправка к конституции препятствует усилиям по борьбе с дезинформацией, писала New York The Sun. По его словам, компании процветают за счет распространения дезинформации, в то время как первая поправка защищает большинство подобных высказываний, что создает еще больше проблем.