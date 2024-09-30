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Захарова: США пора прекратить притворство и отменить поправку о свободе слова

Ведомости

Вашингтону нужно прекратить притворяться и отменить первую поправку к конституции США о свободе слова. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так дипломат прокомментировала слова бывшего государственного секретаря США Джона Керри о том, что первая поправка, гарантирующая свободу слова, препятствует усилиям правительства по борьбе с дезинформацией.

«Правильно, сколько можно притворяться», – отметила Захарова.

29 сентября Керри выразил мнение, что первая поправка к конституции препятствует усилиям по борьбе с дезинформацией, писала New York The Sun. По его словам, компании процветают за счет распространения дезинформации, в то время как первая поправка защищает большинство подобных высказываний, что создает еще больше проблем.

28 сентября Захарова заявила, что США санкциями против российских СМИ объявили полноформатную войну свободе слова. По ее мнению, тотальный контроль над информацией и СМИ на Западе приобретает все более изощренные формы.

13 сентября минфин США включил в черный список медиагруппу «Россия сегодня», АНО «ТВ Новости» и АНО «Евразия». Под ограничения также попали телеведущий Дмитрий Киселев и руководитель «Евразии» Нелли Парутенко. 4 сентября США ввели санкции против главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян и ее заместителей – Елизаветы Бродской, Антона Анисимова и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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