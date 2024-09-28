Захарова назвала санкции против российских СМИ объявлением войны свободе слова
США санкциями против российских СМИ объявили полноформатную войну свободе слова. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова по случаю Международного дня всеобщего доступа к информации.
«Под надуманными предлогами США подвергли атаке как СМИ, так и персонально профессионалов медиасферы, журналистов, чья личная безопасность была поставлена под угрозу», – подчеркнула дипломат.
По ее словам, тотальный контроль над информацией и СМИ на Западе приобретает все более изощренные формы. Российская сторона расценивает действия администрации президента США Джо Байдена как нападение на профессию журналиста и проявление неуважения к человеческому достоинству.
13 сентября минфин США включил в черный список медиагруппу «Россия сегодня», АНО «ТВ Новости» и АНО «Евразия». Под ограничения также попали телеведущий Дмитрий Киселев и руководитель «Евразии» Нелли Парутенко. Минфин предписал завершить все финансовые операции с «Россией сегодня» до 13 ноября.
4 сентября США ввели санкции против главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян и ее заместителей – Елизаветы Бродской, Антона Анисимова и др.