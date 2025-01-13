Вице-канцлеру МИД Эстонии запретили въезд в Россию
Вице-канцлеру по глобальным вопросам министерства иностранных дел Эстонии Минне-Лийне Линд запретили въезд на территорию России, сообщил ТАСС осведомленный источник.
Запрет на въезд в РФ стал ответом на аннулирование мальтийской визы официального представителя МИД Марии Захаровой перед совещанием министров иностранных дел ОБСЕ в декабре 2024 г.
«Вице-канцлер по глобальным вопросам МИД Эстонии Минна-Лийна Линд, известная своей системной русофобией, внесена в перечень лиц, которым запрещен въезд в Россию», – передал источник.
4 декабря 2024 г. Мальта лишила Захарову визы накануне совещания ОБСЕ. Представитель МИДа позже заявила, что в организации не осталось «ни сотрудничества, ни взаимодействия, а вместо принципов – беспринципность».