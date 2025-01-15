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ЕС рассматривает возможность запрета российского СПГ и алюминия

Ведомости

Европейский союз рассматривает возможность введения ограничений на импорт российского алюминия и прекращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ограничения на алюминий будут вводиться постепенно, их сроки и масштабы пока не определены. Отказ от СПГ может быть осуществлен как в виде санкций, так и в рамках «дорожной карты», которую исполнительный орган блока должен представить в следующем месяце. Предполагается, что ограничения будут введены к трехлетию с начала спецоперации на Украине.

По словам некоторых чиновников, введение санкций в отношении российского трубопроводного газа нецелесообразно, поскольку ряд стран, включая Венгрию и Словакию, по-прежнему зависят от поставок «Газпрома».

13 января Bloomberg писал, что группа из 10 стран Европейского союза выступила за ужесточение санкций против России путем введения дополнительных ограничений на природный газ. По данным агентства, такое желание изъявили Швеция, Ирландия, Польша и другие страны. Они хотят запретить импорт трубопроводного и сжиженного природного газа в блок, чтобы ограничить доходы России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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