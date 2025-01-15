ЕС рассматривает возможность запрета российского СПГ и алюминия

Ограничения на алюминий будут вводиться постепенно, их сроки и масштабы пока не определены. Отказ от СПГ может быть осуществлен как в виде санкций, так и в рамках «дорожной карты», которую исполнительный орган блока должен представить в следующем месяце. Предполагается, что ограничения будут введены к трехлетию с начала спецоперации на Украине.