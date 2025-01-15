ЕС рассматривает возможность запрета российского СПГ и алюминия
Европейский союз рассматривает возможность введения ограничений на импорт российского алюминия и прекращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Ограничения на алюминий будут вводиться постепенно, их сроки и масштабы пока не определены. Отказ от СПГ может быть осуществлен как в виде санкций, так и в рамках «дорожной карты», которую исполнительный орган блока должен представить в следующем месяце. Предполагается, что ограничения будут введены к трехлетию с начала спецоперации на Украине.
По словам некоторых чиновников, введение санкций в отношении российского трубопроводного газа нецелесообразно, поскольку ряд стран, включая Венгрию и Словакию, по-прежнему зависят от поставок «Газпрома».
13 января Bloomberg писал, что группа из 10 стран Европейского союза выступила за ужесточение санкций против России путем введения дополнительных ограничений на природный газ. По данным агентства, такое желание изъявили Швеция, Ирландия, Польша и другие страны. Они хотят запретить импорт трубопроводного и сжиженного природного газа в блок, чтобы ограничить доходы России.