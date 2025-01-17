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Минобороны КНР: армии Китая и РФ сотрудничают на высоком уровне

Ведомости

Китай и Россия развивают практическое сотрудничество на высоком уровне между своими Вооруженными силами. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

«Придерживаясь руководства дипломатии главы государства, Китай и Россия развили практическое сотрудничество на высоком уровне между двумя Вооруженными силами», – заявил У Цянь.

По словам представителя китайского оборонного ведомства, в 2024 г. «военно-дипломатический фронт» Китая придерживался «правильного и инновационного подхода», активной позиции и постоянно повышал качество и эффективность международного военного сотрудничества.

В мае 2024 г. Россия и Китай договорились углублять взаимодействие в военной сфере. Россия и Китай были намерены расширить совместные учения и боевую подготовку, а также намерены на регулярной основе проводить морские и воздушные патрулирования. В улучшение взаимодействия войдет наращивание координации на двусторонней основе и в рамках многосторонних форматов. Москва и Пекин будут постоянно повышать уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы, упоминается в заявлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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