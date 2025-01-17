Минобороны КНР: армии Китая и РФ сотрудничают на высоком уровне
Китай и Россия развивают практическое сотрудничество на высоком уровне между своими Вооруженными силами. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
«Придерживаясь руководства дипломатии главы государства, Китай и Россия развили практическое сотрудничество на высоком уровне между двумя Вооруженными силами», – заявил У Цянь.
По словам представителя китайского оборонного ведомства, в 2024 г. «военно-дипломатический фронт» Китая придерживался «правильного и инновационного подхода», активной позиции и постоянно повышал качество и эффективность международного военного сотрудничества.
В мае 2024 г. Россия и Китай договорились углублять взаимодействие в военной сфере. Россия и Китай были намерены расширить совместные учения и боевую подготовку, а также намерены на регулярной основе проводить морские и воздушные патрулирования. В улучшение взаимодействия войдет наращивание координации на двусторонней основе и в рамках многосторонних форматов. Москва и Пекин будут постоянно повышать уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы, упоминается в заявлении.