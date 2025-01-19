Швейцария разблокировала часть связанных с Усмановым активов
Швейцария одобрила разблокировку части замороженных средств в размере более 6,5 млн евро для оплаты счетов по обслуживанию двух вертолетов во Франции и недвижимости в Англии, связанных с бизнесменом Алишером Усмановым. Об этом со ссылкой на постановление Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) пишет газета Tages-Anzeiger.
SECO может выдавать средства в некоторых «исключительных» случаях, в том числе, как поясняет издание, если попавшие под санкции лица заявляют о трудностях или доказывают, что деньги необходимы для выполнения старых контрактов. По данным газеты, к весне 2024 г. госсекретариат получил более 300 таких запросов, а «подавляющее большинство» из них были одобрены. В результате находящиеся под санкциями россияне смогли вернуть в общей сложности 70–80 млн швейцарских франков с заблокированных в стране счетов, говорится в статье.
Находящийся над санкциями Усманов, как отмечает издание, смог снять более 6 млн евро с заблокированных счетов в банке Credit Suisse. В Швейцарии бизнесмен пользуется услугами женевской трастовой компании, которая, по данным Tages-Anzeiger, обслуживает несколько принадлежащих Усманову или его сестре фирм. Летом и осенью 2022 г. трастовая компания направила в SECO несколько запросов по разблокировке средств. Деньги, как утверждается, необходимо было направить на содержание двух вертолетов и недвижимости стоимостью $50 млн.
Два вертолета базируются на аэродроме на юге Франции и по их обслуживанию, а также за аренду ангара накопились неоплаченные счета, указывает издание. Разморозка средств нужна была с целью оплатить эти долги и предотвратить конфискацию одного из вертолетов. Кроме того, по данным газеты, имеются неоплаченные счета за работы по техническому обслуживанию в загородном поместье недалеко от Лондона.
По данным Tages-Anzeiger, в своем постановлении в конце 2022 г. SECO одобрила выплаты со счетов Credit Suisse на общую сумму около 4,2 млн евро за недвижимость в Англии, а на вертолеты было выделено почти 2,4 млн евро. Кроме того, были одобрены ежемесячные выплаты в размере около 54 000 евро на покрытие расходов на эксплуатацию вертолетов. Адвокат Усманова заявил газете, что оба вертолета и имущество не принадлежат Усманову или его сестре, а собственником являются трасты, которые бизнесмен «создал много лет назад». При этом в постановлении SECO утверждается, что эти трасты контролируются «прямо или косвенно» Усмановым или его сестрой.
Усманов попал под санкции Евросоюза 28 февраля 2022 г. Его сестра Гульбахор Исмаилова была включена в санкционный список 8 апреля того же года. В ЕС заявили, что бизнесмен материально поддерживал лиц, которые якобы ответственны за присоединение Крыма к РФ и начало боевых действий на Украине. В том же месяце Усманов подал в Европейский суд иск к Совету ЕС с требованием снять с него персональные санкции. Bloomberg сообщал, что бизнесмен останется в санкционном списке ЕС, так как Европейский суд отклонил его апелляцию.