Швейцария разблокировала часть связанных с Усмановым активов

По данным Tages-Anzeiger, в своем постановлении в конце 2022 г. SECO одобрила выплаты со счетов Credit Suisse на общую сумму около 4,2 млн евро за недвижимость в Англии, а на вертолеты было выделено почти 2,4 млн евро. Кроме того, были одобрены ежемесячные выплаты в размере около 54 000 евро на покрытие расходов на эксплуатацию вертолетов. Адвокат Усманова заявил газете, что оба вертолета и имущество не принадлежат Усманову или его сестре, а собственником являются трасты, которые бизнесмен «создал много лет назад». При этом в постановлении SECO утверждается, что эти трасты контролируются «прямо или косвенно» Усмановым или его сестрой.