Reuters: команда Красного Креста направляется за заложниками «Хамаса»

Освобожденных заложниц осмотрит медицинский персонал, специалисты по социальному обеспечению и психологи и только после этого они смогут воссоединиться со своими семьями, пишет Reuters. После этого женщин доставят на машине или вертолете в специализированные учреждения, при этом их будут «держать подальше» от прессы. Ожидается, что процесс начнется 19 января «днем или вечером, хотя точные сроки пока неясны», отмечает The Times of Israel.