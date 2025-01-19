Reuters: команда Красного Креста направляется за заложниками «Хамаса»
Команда Международного комитета Красного Креста (МККК) в секторе Газа направляется за израильскими заложниками, которых палестинская группировка «Хамас» должна освободить в рамках соглашения о прекращении огня. Об этом Reuters сообщил официальный представитель, участвовавший в операции.
Представитель канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху также сообщил, что процесс возвращения трех заложниц в Израиль еще не начался, пишет The Times of Israel. Группировка обязалась освободить Роми Гонен, Дорон Штайнбрехер и Эмили Дамари и передать женщин Красному Кресту, который, в свою очередь, доставит их Армии обороны Израиля в секторе Газа. Затем военные, по данным издания, привезут освобожденных девушек в один из трех комплексов ЦАХАЛ на границе с сектором Газа.
Освобожденных заложниц осмотрит медицинский персонал, специалисты по социальному обеспечению и психологи и только после этого они смогут воссоединиться со своими семьями, пишет Reuters. После этого женщин доставят на машине или вертолете в специализированные учреждения, при этом их будут «держать подальше» от прессы. Ожидается, что процесс начнется 19 января «днем или вечером, хотя точные сроки пока неясны», отмечает The Times of Israel.
Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников должно было начать действовать в 8:30 (09:30 мск), но вступило в силу с опозданием на несколько часов. Всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения должны быть освобождены 33 израильских заложника в обмен на сотни палестинских заключенных. Ожидается, что Израиль 19 января освободит из тюрем 90 палестинских женщин-заключенных, передавала государственная информационная служба Египта.