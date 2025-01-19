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Reuters: команда Красного Креста направляется за заложниками «Хамаса»

Ведомости

Команда Международного комитета Красного Креста (МККК) в секторе Газа направляется за израильскими заложниками, которых палестинская группировка «Хамас» должна освободить в рамках соглашения о прекращении огня. Об этом Reuters сообщил официальный представитель, участвовавший в операции.

Представитель канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху также сообщил, что процесс возвращения трех заложниц в Израиль еще не начался, пишет The Times of Israel. Группировка обязалась освободить Роми Гонен, Дорон Штайнбрехер и Эмили Дамари и передать женщин Красному Кресту, который, в свою очередь, доставит их Армии обороны Израиля в секторе Газа. Затем военные, по данным издания, привезут освобожденных девушек в один из трех комплексов ЦАХАЛ на границе с сектором Газа.

Освобожденных заложниц осмотрит медицинский персонал, специалисты по социальному обеспечению и психологи и только после этого они смогут воссоединиться со своими семьями, пишет Reuters. После этого женщин доставят на машине или вертолете в специализированные учреждения, при этом их будут «держать подальше» от прессы. Ожидается, что процесс начнется 19 января «днем или вечером, хотя точные сроки пока неясны», отмечает The Times of Israel.

Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников должно было начать действовать в 8:30 (09:30 мск), но вступило в силу с опозданием на несколько часов. Всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения должны быть освобождены 33 израильских заложника в обмен на сотни палестинских заключенных. Ожидается, что Израиль 19 января освободит из тюрем 90 палестинских женщин-заключенных, передавала государственная информационная служба Египта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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