Пезешкиан допустил развитие военного сотрудничества между Ираном и Россией

Президент РФ Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Российский президент после церемонии заявил, что подписанный договор направлен на углубление сотрудничества и на создание условий для развития отношений между странами. Важнейшая область сотрудничества – энергетика, здесь продвигается проект по сооружению «Росатомом» двух новых блоков АЭС «Бушер», сказал Путин. Также внимание уделяется развитию коридора «Север – Юг», в частности, идет строительство железнодорожной ветки Решт – Астара, что позволит наладить логистику из России и Белоруссии до иранских портов в Персидском заливе.