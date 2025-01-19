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Пезешкиан допустил развитие военного сотрудничества между Ираном и Россией

Ведомости

Иран будет стараться развивать сотрудничество с Россией, в том числе в военной сфере, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для телеканала «Соловьев Live». Слова политика приводит ТАСС.

«Естественно, на всех направлениях, где мы можем помочь друг другу, в военной сфере и в сфере безопасности, мы будем стараться развивать сотрудничество», – сказал Пезешкиан, отвечая на вопрос о возможности военно-технического и военного сотрудничества между двумя странами.

Он добавил, что Москва и Тегеран должны сотрудничать, чтобы «враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти».

Конфликт на Ближнем Востоке разгорелся из-за вмешательства западных стран, которые стремятся получить доступ к ресурсам региона, в том числе нефти и газу, заявил также Пезешкиан.

Президент РФ Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Российский президент после церемонии заявил, что подписанный договор направлен на углубление сотрудничества и на создание условий для развития отношений между странами. Важнейшая область сотрудничества – энергетика, здесь продвигается проект по сооружению «Росатомом» двух новых блоков АЭС «Бушер», сказал Путин. Также внимание уделяется развитию коридора «Север – Юг», в частности, идет строительство железнодорожной ветки Решт – Астара, что позволит наладить логистику из России и Белоруссии до иранских портов в Персидском заливе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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