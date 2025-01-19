Пезешкиан допустил развитие военного сотрудничества между Ираном и Россией
Иран будет стараться развивать сотрудничество с Россией, в том числе в военной сфере, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для телеканала «Соловьев Live». Слова политика приводит ТАСС.
«Естественно, на всех направлениях, где мы можем помочь друг другу, в военной сфере и в сфере безопасности, мы будем стараться развивать сотрудничество», – сказал Пезешкиан, отвечая на вопрос о возможности военно-технического и военного сотрудничества между двумя странами.
Он добавил, что Москва и Тегеран должны сотрудничать, чтобы «враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти».
Конфликт на Ближнем Востоке разгорелся из-за вмешательства западных стран, которые стремятся получить доступ к ресурсам региона, в том числе нефти и газу, заявил также Пезешкиан.
Президент РФ Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Российский президент после церемонии заявил, что подписанный договор направлен на углубление сотрудничества и на создание условий для развития отношений между странами. Важнейшая область сотрудничества – энергетика, здесь продвигается проект по сооружению «Росатомом» двух новых блоков АЭС «Бушер», сказал Путин. Также внимание уделяется развитию коридора «Север – Юг», в частности, идет строительство железнодорожной ветки Решт – Астара, что позволит наладить логистику из России и Белоруссии до иранских портов в Персидском заливе.