Израиль подтвердил передачу троих освобожденных в Газе заложниц

Заложницы были переданы «Хамасом» представителям Красного Креста вечером 19 января. Предполагается, что они будут обменены на 90 палестинских заключенных. Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников вступило в силу днем 19 января. Всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения должны быть освобождены 33 израильских заложника в обмен на сотни палестинских заключенных.