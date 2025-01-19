Израиль подтвердил передачу троих освобожденных в Газе заложниц

Израиль подтвердил передачу троих освобожденных в Газе заложницОни были отпущены в рамках соглашения о прекращении огня
Трое заложниц, которые были в плену в секторе Газа, переданы Израилю, сообщили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Заявление опубликовано в Telegram-канале советника офиса премьера Дмитрия Гендельмана.
Группировка «Хамас» передала Израилю 24-летнюю Роми Гонен, 28-летнюю Эмили Дамари и 31-летнюю Дорон Штейнбрехер.
«Правительство Израиля приветствует возвращение трех освобожденных. Их семьи были проинформированы соответствующими органами о том, что они присоединились к нашим силам», – говорится в сообщении.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила передачу заложниц. Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что сейчас девушки направляются в центр первичного приема армии, где им окажут первую медицинскую помощь и воссоединят с семьями. Оттуда они будут переведены в больницу.
Заложницы были переданы «Хамасом» представителям Красного Креста вечером 19 января. Предполагается, что они будут обменены на 90 палестинских заключенных. Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников вступило в силу днем 19 января. Всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения должны быть освобождены 33 израильских заложника в обмен на сотни палестинских заключенных.
Ожидается, что израильская сторона передаст «Хамасу» 90 палестинских заключенных вечером 19 января.