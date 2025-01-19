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Израиль подтвердил передачу троих освобожденных в Газе заложниц

Они были отпущены в рамках соглашения о прекращении огня
Ведомости

Трое заложниц, которые были в плену в секторе Газа, переданы Израилю, сообщили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Заявление опубликовано в Telegram-канале советника офиса премьера Дмитрия Гендельмана.

Группировка «Хамас» передала Израилю 24-летнюю Роми Гонен, 28-летнюю Эмили Дамари и 31-летнюю Дорон Штейнбрехер.

«Правительство Израиля приветствует возвращение трех освобожденных. Их семьи были проинформированы соответствующими органами о том, что они присоединились к нашим силам», – говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила передачу заложниц. Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что сейчас девушки направляются в центр первичного приема армии, где им окажут первую медицинскую помощь и воссоединят с семьями. Оттуда они будут переведены в больницу.

Заложницы были переданы «Хамасом» представителям Красного Креста вечером 19 января. Предполагается, что они будут обменены на 90 палестинских заключенных. Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников вступило в силу днем 19 января. Всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения должны быть освобождены 33 израильских заложника в обмен на сотни палестинских заключенных.

Ожидается, что израильская сторона передаст «Хамасу» 90 палестинских заключенных вечером 19 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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