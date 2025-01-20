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Зеленский поздравил Трампа со вступлением в должность президента США

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США. Поздравление было опубликовано в социальной сети X украинского президента.

«Удачи вам, президент Трамп! С нетерпением ожидаем активного и взаимовыгодного сотрудничества. Вместе мы сильнее и можем дать миру и нашим народам больше безопасности, стабильности и экономического роста», – написал Зеленский.

Президент Украины отметил, что политика Трампа даст шанс на укрепление американского лидерства и достижение «надежного и справедливого мира». Он заявил, что день инаугурации Трампа – день, когда решатся многие проблемы и глобальные вызовы.

Дональд Трамп стал 47-м президентом Соединенных Штатов 20 января. На его инаугурации присутствовали несколько иностранных лидеров, включая президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Италии Джорджу Мелони. На церемонии также присутствовал и заместитель председателя КНР Хань Чжэн, представляющий председателя Си Цзиньпина, которого Трамп пригласил лично.

Выборы в США прошли 5 ноября 2024 г. Трамп одержал победу на выборах президента США, обойдя экс-вице-президента Камалу Харрис во всех семи колеблющихся штатах. Республиканец получил 312 голосов выборщиков, его соперница – 226.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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