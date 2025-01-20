Зеленский поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США. Поздравление было опубликовано в социальной сети X украинского президента.
«Удачи вам, президент Трамп! С нетерпением ожидаем активного и взаимовыгодного сотрудничества. Вместе мы сильнее и можем дать миру и нашим народам больше безопасности, стабильности и экономического роста», – написал Зеленский.
Президент Украины отметил, что политика Трампа даст шанс на укрепление американского лидерства и достижение «надежного и справедливого мира». Он заявил, что день инаугурации Трампа – день, когда решатся многие проблемы и глобальные вызовы.
Дональд Трамп стал 47-м президентом Соединенных Штатов 20 января. На его инаугурации присутствовали несколько иностранных лидеров, включая президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Италии Джорджу Мелони. На церемонии также присутствовал и заместитель председателя КНР Хань Чжэн, представляющий председателя Си Цзиньпина, которого Трамп пригласил лично.
Выборы в США прошли 5 ноября 2024 г. Трамп одержал победу на выборах президента США, обойдя экс-вице-президента Камалу Харрис во всех семи колеблющихся штатах. Республиканец получил 312 голосов выборщиков, его соперница – 226.